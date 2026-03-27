Что известно об украинском законе о банках?

О том, что определяет документ и как он влияет на финансовую систему страны, говорится на ресурсе EuroFest.

Закон "О банках и банковской деятельности" – это основной нормативно-правовой акт, который регулирует деятельность банковских учреждений. Иными словами отвечает за их создание, правовой статус, все действия и возможную ликвидацию. В частности закон гарантирует защиту прав вкладчиков, определяет полномочия НБУ и гарантирует стабильность финансовой системы.

Что касается принципов работы банка, кроме экономической независимости, должна гарантироваться конфиденциальность информации и отсутствие монополии. Также есть разные виды банков:

универсальный – обеспечивает для клиентов все услуги, связанные с финансами, от депозитов до инвестиций, а также контролирует 90% рынка;

специализированный – работает в определенной сфере или нише, например, сельхозкредитования;

переходный – появился в 2025 году для финансовой инклюзии, имеет ограниченную лицензию для микрокредитов в селах.

В частности закон определяет основные виды банковских операций:

пассивные – привлекают средства под проценты (депозиты, облигации);

активные – создают прибыль (кредиты, лизинг);

расчетные – система электронных платежей (переводы, карточки, инкассация);

инвестиционные – торговля по лицензии (валюта; ценные бумаги).

Основное, что нужно знать о законе о банках – там можно найти ответы и объяснения по поводу всего, что касается финансов и того, как банки ими управляют.

Как формировался закон о банках?

Так, первый нормативный документ о банковской сфере появился еще в 1991 году. Однако основной закон приняли в 2000 году. Именно он действует сегодня, однако с некоторыми правками и изменениями. В частности тогдашний проект уже очертил главное:

независимость банков;

защита вкладчиков;

роль НБУ, как "судьи".

Заметьте! Правки в закон 2024 – 2025 годов стали определяющими для поддержания финансовой стабильности в период войны. Благодаря обновлениям удалось сохранить 290 миллиардов гривен регулятивного капитала.

Изменения касались усиления контроля за связанными лицами, адаптации к open banking, военного моратория на вывод активов.

Что изменилось в законе о банках 2025 года?

На ресурсе finclub.net объясняли, что новый закон о банках будет касаться финансовой инклюзии. Благодаря этому закону свои финансовые учреждения смогут открывать даже почтовые операторы.

Работать такие банки будут по упрощенным лицензиям. А создавать их будут преимущественно для малого бизнеса и людей, которые имеют ограниченный доступ к банковским услугам. В частности из-за пребывания в прифронтовых территориях. Также новый вид учреждений будет распространяться не только для уязвимых групп населения, но и для общественных организаций, государственных учреждений или благотворительных фондов.

Для этого НБУ получит больше полномочий, чтобы регулировать деятельность банков финансовой инклюзии или доступности для всех.

