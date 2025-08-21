Верховна Рада підтримала виплати по 50 тисяч деяким військовим: кого це стосується
- Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №13627, що передбачає щомісячні виплати по 50 тисяч гривень звільненим з полону військовим, які потребують стаціонарного лікування понад 30 днів.
- Новий законопроєкт також врегульовує порядок видачі довідок про травми та захворювання, отримані в полоні.
У четвер, 21 серпня, Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає державну підтримку для звільнених з полону військовослужбовців.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на законопроєкт №13627.
Що змінює новий законопроєкт?
Новий законопроєкт передбачає, що військові, які після звільнення з полону мають потребу у стаціонарному лікуванні понад 30 днів, зможуть отримувати щомісячну виплату в розмірі 50 тисяч гривень. Ці виплати передбачені на перші три місяці лікування.
Документ підтримали 270 народних обранців. Відомо, що ініціаторкою законодавчої ініціативи стала народна депутатка Анна Пуртова зі "Слуги народу".
Законопроєкт №13627 також врегульовує порядок видачі довідок про травми та захворювання, отримані в полоні. Це дозволить уникнути бюрократичних перешкод та різних трактувань при оформленні документів.
Документ також прокоментував народний депутат Ярослав Железняк.
Бажано б нам з такими законами не затягувати, але добре, що хоч зараз знайшли час на це. Далі ще друге читання,
– написав він.
Довідка. Наразі такі виплати надаються лише військовим із пораненнями, контузіями або каліцтвами. Водночас багато звільнених із полону потребують медичної допомоги не через бойові травми, а через серйозні хвороби, отримані під час перебування в російському полоні. Також це стосується загострень хвороб.
Які ще зміни очікують на військовослужбовців?
- Нещодавно Кабмін ухвалив деякі рішення, пов'язані з майном військовослужбовців. Зокрема, тепер військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли. Вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними. Також майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку.
- До того ж український уряд остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП. Електронна черга працювала в тестовому режимі з травня 2024 року.
- Додаткові функції з'являться і в застосунку для військовослужбовців Армія+, зокрема сервіси для замовлення постачання, отримання трьох документів онлайн, центр нотифікацій та чотири додаткові послуги в розділі "Плюси".