У четвер, 21 серпня, Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає державну підтримку для звільнених з полону військовослужбовців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на законопроєкт №13627.

Що змінює новий законопроєкт?

Новий законопроєкт передбачає, що військові, які після звільнення з полону мають потребу у стаціонарному лікуванні понад 30 днів, зможуть отримувати щомісячну виплату в розмірі 50 тисяч гривень. Ці виплати передбачені на перші три місяці лікування.

Документ підтримали 270 народних обранців. Відомо, що ініціаторкою законодавчої ініціативи стала народна депутатка Анна Пуртова зі "Слуги народу".

Законопроєкт №13627 також врегульовує порядок видачі довідок про травми та захворювання, отримані в полоні. Це дозволить уникнути бюрократичних перешкод та різних трактувань при оформленні документів.

Документ також прокоментував народний депутат Ярослав Железняк.

Бажано б нам з такими законами не затягувати, але добре, що хоч зараз знайшли час на це. Далі ще друге читання,

– написав він.

Довідка. Наразі такі виплати надаються лише військовим із пораненнями, контузіями або каліцтвами. Водночас багато звільнених із полону потребують медичної допомоги не через бойові травми, а через серйозні хвороби, отримані під час перебування в російському полоні. Також це стосується загострень хвороб.

Які ще зміни очікують на військовослужбовців?