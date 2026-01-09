500% мита США для країн, що купують російську нафту: наскільки це реально

Нещодавно США затримали два пов'язані з Венесуелою танкери – Marinera та Sophia. Судна були частиною тіньового флоту та перевозили підсанкційну нафту.

Чи може це спровокувати нові санкції?

Ця подія, а також фактичне зелене світло для розгляду двопартійного законопроєкту Ліндсі Грема щодо санкцій проти нафти Росії не є випадковостями. Деталі ексклюзивно для 24 Каналу пояснив кандидат економічних наук і головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Іван Ус.

Дивіться також Каракас за три години: як американці захопили Мадуро та чому Венесуела – це попередження Трампа

Економіст припустив, що, за однією з версій, у Дональда Трампа є період тиску. Були навіть вислови, що Україні варто протриматися до кінця 2025 року, адже далі США нібито почнуть тиснути вже на Росію.

Законопроєкт Ліндсі Грема передбачає запровадження мит для країн, що імпортують російську нафту. До цього переліку потраплять навіть держави ЄС, які досі платять країні-агресорці за такі постачання.

Фактично це стимулюватиме країни самостійно мінімізувати будь-які контакти з Росією. А якщо такий мотив з'явиться у ключових для Москви партнерів – насамперед у Китаю, – російська економіка може перейти з не дуже доброго стану в дуже поганий.

Нагадаємо, після зустрічі з американським президентом 7 січня сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що той нібито погодився на втілення двопартійного законопроєкту про посилення санкцій проти Росії, зокрема її нафтових прибутків.

Чи можливо заборонити російську нафту?

Проте економіст і координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман вважає, що на цей законопроєкт особливо покладатися не варто: попри загрозливий вигляд, він навряд чи стане дієвим механізмом. Водночас як додатковий психологічний тиск документ усе ж може спрацювати.

У цьому проєкті передбачені 500% мита для тих країн, які купуватимуть російську нафту. Але ми вже маємо досвід із впровадженням мит, де США спочатку говорять про мита у понад 100% для Китаю, а потім їх відкидають до рівня у 20 – 30%,

– підкреслив експерт.

Річ у тім, що США не мають достатніх важелів, аби змусити Китай діяти так чи інакше: наслідки вдарили б по обох економіках. Тому малоймовірно, що мита стануть дієвим інструментом проти найбільших покупців російської нафти – Китаю та Індії, на які припадає до 90%.

Дія законопроєкту може зачепити насамперед менші країни, як-от Єгипет, Туреччину тощо. За словами Гетмана, у разі запровадження таких обмежень вони справді можуть відмовитися від закупівель, що означатиме додаткові втрати для російського бюджету на рівні близько 10%.

Цікаво! Затримання пов'язаних із Венесуелою танкерів може призвести до того, що власники суден, які транспортують підсанкційну нафту, надалі відмовлятимуться співпрацювати з Росією. А от власних суден у країни-агресорки для цього недостатньо.

Що про це каже сам Трамп?