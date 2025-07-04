Чи зарахують закордонний стаж при розрахунку пенсії в Україні

Багато українців виїжджають за кордон у пошуку високих заробітків. Набутий в інших країнах стаж стане в нагоді під час розрахунку пенсії, однак потрібно виконати кілька законодавчих вимог.

Як зараховують стаж, набутий за кордоном

З 2025 року під час розрахунку пенсії зараховують роки роботи людини за кордоном, навіть якщо в України немає пенсійної угоди з іншою країною, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Це нововведення полегшує українцям процес отримання пенсії. Зокрема:

У 2025 році для виходу на пенсію за віком у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу.

Зараз, маючи 27 років стажу роботи в Україні й 5 років закордонного, можна отримати пенсію в 60, а раніше без пенсійної угоди між країнами це було неможливо.

Важливо! Закордонний страховий стаж врахують лише для визначення права на пенсію, якщо Україна не має угоди з іншою країною. На розмір пенсійних виплат він не вплине. Однак за наявності угоди може впливати й на розмір пенсії.

Які документи потрібні для зарахування стажу

Щоб роки роботи за кордоном зарахували до загального стажу, необхідно звернутися за офіційним підтверджувальним документом до пенсійного фонду країни, де людин працювала.

Якщо такої можливості немає, потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання:

ПФУ самостійно зробить запит до Міністерства закордонних справ України;

МЗС направить запит до пенсійного фонду країни, де працювала людина, для одержання офіційного документа.

Варто знати! У Мінсоцполітики радять потурбуватися про отримання необхідних документів щонайменше за пів року до виходу на пенсію, оскільки це потребуватиме деякого часу.

Як легалізувати документи про стаж

Документ, що підтверджує закордонний стаж, часто потребує легалізації, тобто надання йому юридичної сили на території України. Спосіб легалізації залежить від країни, де його отримали:

апостиль, якщо країна, в якій працювала людина, є учасницею Гаазької конвенції 1961 року;

консульська легалізація, якщо країна не має міжнародних договорів про правову допомогу з Україною;

спрощена процедура, якщо договір про правову допомогу між Україною та іншою країною існує.

Слід знати! Також знадобиться переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріусом. Його можна зробити в українському консульстві за кордоном або вже безпосередньо в Україні.