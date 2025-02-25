Ситуація не така критична, як здається: чи закриються АЗС з 1 березня

Українські АЗС, які продовжать працювати після 1 березня, можуть зіткнутися зі штрафами. Все тому, що з березня мають бути впроваджені нові вимоги до реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Чи можуть закритися АЗС у березні

Експерти вважають, що ситуація не така критична, як здається на перший погляд. Експерт ринку енергетики Володимир Омельченко розповів 24 Каналу, що АЗС навряд зупиняться з 1 березня.

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Втім, якщо питання не буде врегульоване, то АЗС можуть отримати штрафи.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Водночас якщо питання не буде вирішене з 1 березня, то заправки, які продовжать працювати, цілком можуть оштрафувати. Але це питання має вирішуватися у правовій площині, тобто наскільки це буде законно.

А от енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі розповів, що ситуація вже частково врегульована. За його словами, впровадження нових форм РРО відтерміноване.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень За інформацією учасників ринку, вони отримали запевнення в тому, що до них не буде вжито штрафних санкцій доти, поки не буде розв'язане питання щодо нових форм фіскального чека.

Рябцев також пояснив, що складнощі виникли через проблеми з обліком, створені самою податковою службою. Тому, на його думку, претензій до підприємців не висуватимуть.

Чому могла виникнути загроза зупинки АЗС

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна попереджала, що з 1 березня всі АЗС в Україні можуть припинити роботу. Вона зазначала, що це пов’язано з вимогою використовувати лише ті РРО, які формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів.

Однак проблема полягає в тому, що Нацбанк, Мінфін та податкова досі не затвердили новий протокол передачі даних від РРО до Державної податкової служби з урахуванням нових вимог.