Для оперативного відновлення: Кабмін спростив закупівлі для критичної інфраструктури

КМУ ухвалив зміни до пункту 13 "Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників", передбачених ЗУ "Про публічні закупівлі". Це потрібно для швидкого відновлення критичної інфраструктури.

Що відомо щодо відновлення критичної інфраструктури?

Зміни будуть чинними на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Таким чином до 1 березня 2026 року закупівлі для будівництва, ремонту чи інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури можуть проводитися шляхом укладення договору без проведення відкритих торгів або електронного каталогу. Рішення стосується:

придбання товарів і послуг (крім поточного ремонту) від 100 тисяч гривень; послуг з поточного ремонту від 200 тисяч гривень; робіт від 1,5 мільйона гривень.

Зверніть увагу! У попередній редакції Особливостей така процедура застосовувалася лише для об’єктів паливно-енергетичного сектору.

Тепер її поширено також:

на об’єкти систем життєзабезпечення (вода, тепло, електропостачання); транспорт; пошту.

Країна-агресор цілеспрямовано знищує нашу енергетичну та транспортну інфраструктуру. Кожна затримка із відновленням означає більш довгі перерви у енергопостачанні, труднощі з перевезеннями,

– заявив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Він пояснив, що тимчасові зміни у процедурі дозволять замовникам швидше укладати договори та запускати ремонтні чи захисні роботи там, де це потрібно, негайно.

Важливо! Це допоможе захистити людей і зберегти стійкість економіки.

Що відомо про українську енергетику станом на 22 жовтня?

Через масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення. Про це пише Укренерго.

Найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині.

Через наслідки попередніх російських обстрілів – сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів,

– йдеться у повідомленні.

Що ще відомо про стан енергетики?