Для оперативного восстановления: Кабмин упростил закупки для критической инфраструктуры

КМУ принял изменения в пункт 13 "Особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков", предусмотренных ЗУ "О публичных закупках". Это нужно для быстрого восстановления критической инфраструктуры.

Что известно о восстановлении критической инфраструктуры?

Изменения будут действовать на период действия правового режима военного положения и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Таким образом до 1 марта 2026 года закупки для строительства, ремонта или других инженерно-технических мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры могут проводиться путем заключения договора без проведения открытых торгов или электронного каталога. Решение касается:

приобретение товаров и услуг (кроме текущего ремонта) от 100 тысяч гривен; услуг по текущему ремонту от 200 тысяч гривен; работ от 1,5 миллиона гривен.

Обратите внимание! В предыдущей редакции Особенностей такая процедура применялась только для объектов топливно-энергетического сектора.

Теперь она распространена также:

на объекты систем жизнеобеспечения (вода, тепло, электроснабжение); транспорт; почту.

Страна-агрессор целенаправленно уничтожает нашу энергетическую и транспортную инфраструктуру. Каждая задержка с восстановлением означает более долгие перерывы в энергоснабжении, трудности с перевозками,

– заявил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

Он пояснил, что временные изменения в процедуре позволят заказчикам быстрее заключать договоры и запускать ремонтные или защитные работы там, где это нужно, немедленно.

Важно! Это поможет защитить людей и сохранить устойчивость экономики.

Что известно об украинской энергетике по состоянию на 22 октября?

Из-за масштабной атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения. Об этом пишет Укрэнерго.

Самой сложной остается ситуация на Сумской и Черниговской областях.

Из-за последствий предыдущих российских обстрелов – сегодня во всех регионах Украины с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей,

– говорится в сообщении.

Что еще известно о состоянии энергетики?