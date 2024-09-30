Міноборони спільно з Мінекономіки впроваджують нові правила закупівлі електроенергії
30 вересня 2024, 16:10Читать новость на русском
Джерело:Міністерство оборони України
Міністерство оборони України та Міністерство економіки запроваджують нові стандарти для закупівлі електроенергії. Ці нововведення діятимуть під час воєнного стану.
Як відбуватимуться закупівлі
Відкриті тендери проводитимуться через електронну систему, яка забезпечить рівний доступ та недискримінацію учасників, повідомляє Міноборони.
Читайте також Кабмін змінив порядок виплат військовослужбовцям: кого торкнуться зміни
Які нововведення плануються:
- Учасники повинні надати документи, що підтверджують їхню кваліфікацію та досвід у постачанні електроенергії.
- Банківські гарантії будуть обов'язковими для забезпечення надійності тендерних пропозицій та виконання контрактів.
- Щодо безпеки країни: компанії з Росії, Білорусі та Ірану не можуть брати участь.
Зауважте! Тендери оцінюватимуться за критерієм найнижчої ціни для забезпечення максимальної прозорості процесу.