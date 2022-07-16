ЄС витратив більше на нафту та газ з росії, ніж надіслав Україні на допомогу, – Лінкявічюс

Попри санкції, застосовані проти росії, від 24 лютого країни Євросоюзу витратили значно більше коштів на фінансування росії, ніж на допомогу Україні.

Так, ЄС витратив значно більше коштів на закупівлю російських нафти, вугілля й газу, ніж на допомогу Україні. Тим часом анонсований сьомий пакет санкцій ніяк не пов'язаний з цими ресурсами. На це звернув увагу колишній міністр закордонних справ та ексміністр оборони Литви Лінас Лінкявічюс.

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Заробітки росії на природних ресурсах зростають

Лінас Лінкявічюс зауважив, що поки деякі країни висловлюють стурбованість щодо обмежень, ціни на нафту зростають, а рубль стає міцнішим.

Готується сьомий пакет санкцій. Кому це цікаво? Євросоюз зараз надіслав експоненціально більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля з росії, ніж надіслав Україні на допомогу. Ціни на нафту зростають. Рубль ще міцніший. Деякі все ще стурбовані "провокаційними" обмеженнями. Плачевно,

– написав він у твітері.

За перші 100 днів повномасштабної війни росія заробила понад 93 мільярди євро на паливі

Раніше повідомлялося, що лише від 24 лютого по 3 червня 2022 року країна-агресорка заробила понад 93 мільярди євро на експорті викопного палива. Більш ніж 60% цього палива купляли країни Європейського союзу.

Попри те, що клієнтів у росії стало трохи менше, доходи через викопні ресурси дуже високі через рекордне зростання цін. Так, середні експортні ціни росії зараз в середньому на 60% вищі, ніж минулого року.

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