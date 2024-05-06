В обхід санкцій: як Росія отримує компоненти для своїх винищувачів
Джерело:Еконномічня правда
Росія продовжує імпортувати компоненти для своїх винищувачів. Ці деталі продають росіянам 22 країни зокрема і партнери України.
Які країни постачають Росії обладнання
Росія отримує орієнтовно 2 тисячі компонентів від іноземних виробників. Загалом їх виготовляє понад 200 компаній.
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Найбільше деталей росіяни отримують від США – орієнтовно 64% від усії іноземних компонентів. Також значна кількість комплектуючих надходить з:
- Японії;
- Нідерландів;
- Тайвані;
- Франції;
- Швейцарії;
- Німеччини;
- Великобританії.
Лише у 2023 році Росія витратила 4 мільярди доларів на закупку електроніки для спорядження та виготовлення військової техніки, зокрема винищувачів. Серед компаній, які продають свою продукцію росіянам, варто виділити:
- Texas Instruments;
- ON Semiconductor;
- Linear Technology;
- Micron;
- Murata Manufacturing;
- Analog Devices;
- Kemet;
- Maxim;
- Holt Integrated;
- Cypress;
- Circuits
- IDT;
- Intel;
- AVX.
Саме у цих виробників Росія закупила деталей на 962,6 мільйона доларів за 2023 рік. Це значення на 19,7% нижче ніж у 2022 році, однак на 69,69% більше за показник у 2021 році.Зверніть увагу! Деякі виробники постачають товари у Росію через треті країни.
Де використовуються компоненти
Відповідно до звітів, Незалежної антикорупційної комісії, комплектуючі, які отримує Росія, використовуються для ремонту славнозвісного МіГ-31. Також ці запчастини задіяні у забезпеченні таких літаків:
- Су-57;
- Су-30СМ;
- Су-35С;
- Су-34;
- Су-27СМ3.