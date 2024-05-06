В обхід санкцій: як Росія отримує компоненти для своїх винищувачів

6 травня 2024, 13:30
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Джерело:

Еконномічня правда

Росія продовжує імпортувати компоненти для своїх винищувачів. Ці деталі продають росіянам 22 країни зокрема і партнери України.

Які країни постачають Росії обладнання

Росія отримує орієнтовно 2 тисячі компонентів від іноземних виробників. Загалом їх виготовляє понад 200 компаній.

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Найбільше деталей росіяни отримують від США – орієнтовно 64% від усії іноземних компонентів. Також значна кількість комплектуючих надходить з:

  • Японії;
  • Нідерландів;
  • Тайвані;
  • Франції;
  • Швейцарії;
  • Німеччини;
  • Великобританії.

Лише у 2023 році Росія витратила 4 мільярди доларів на закупку електроніки для спорядження та виготовлення військової техніки, зокрема винищувачів. Серед компаній, які продають свою продукцію росіянам, варто виділити:

  • Texas Instruments;
  • ON Semiconductor;
  • Linear Technology;
  • Micron;
  • Murata Manufacturing;
  • Analog Devices;
  • Kemet;
  • Maxim;
  • Holt Integrated;
  • Cypress;
  • Circuits
  • IDT;
  • Intel;
  • AVX.

Саме у цих виробників Росія закупила деталей на 962,6 мільйона доларів за 2023 рік. Це значення на 19,7% нижче ніж у 2022 році, однак на 69,69% більше за показник у 2021 році.

Зверніть увагу! Деякі виробники постачають товари у Росію через треті країни.

Де використовуються компоненти

Відповідно до звітів, Незалежної антикорупційної комісії, комплектуючі, які отримує Росія, використовуються для ремонту славнозвісного МіГ-31. Також ці запчастини задіяні у забезпеченні таких літаків:

  • Су-57;
  • Су-30СМ;
  • Су-35С;
  • Су-34;
  • Су-27СМ3.
Автор: Анастасія Зорик