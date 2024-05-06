В обхід санкцій: як Росія отримує компоненти для своїх винищувачів

Росія продовжує імпортувати компоненти для своїх винищувачів. Ці деталі продають росіянам 22 країни зокрема і партнери України.

Які країни постачають Росії обладнання

Росія отримує орієнтовно 2 тисячі компонентів від іноземних виробників. Загалом їх виготовляє понад 200 компаній.

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Найбільше деталей росіяни отримують від США – орієнтовно 64% від усії іноземних компонентів. Також значна кількість комплектуючих надходить з:

Японії;

Нідерландів;

Тайвані;

Франції;

Швейцарії;

Німеччини;

Великобританії.

Лише у 2023 році Росія витратила 4 мільярди доларів на закупку електроніки для спорядження та виготовлення військової техніки, зокрема винищувачів. Серед компаній, які продають свою продукцію росіянам, варто виділити:

Texas Instruments;

ON Semiconductor;

Linear Technology;

Micron;

Murata Manufacturing;

Analog Devices;

Kemet;

Maxim;

Holt Integrated;

Cypress;

Circuits

IDT;

Intel;

AVX.

Саме у цих виробників Росія закупила деталей на 962,6 мільйона доларів за 2023 рік. Це значення на 19,7% нижче ніж у 2022 році, однак на 69,69% більше за показник у 2021 році.

Де використовуються компоненти

Деякі виробники постачають товари у Росію через треті країни.

Відповідно до звітів, Незалежної антикорупційної комісії, комплектуючі, які отримує Росія, використовуються для ремонту славнозвісного МіГ-31. Також ці запчастини задіяні у забезпеченні таких літаків: