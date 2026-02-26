Росія посилює залежність від Китаю, а Пекін на цьому заробляє, – ЗМІ

Єдиний виробник оптичного волокна у Росії не працює вже ще з травня 2025 року. Робота зупинился після українських атак.

Чому у Росії зупинився завод, що виробляє оптичне волокно?

Зупинка виробництва зробила Кремль повністю залежним від китайських постачань, про що пише медіа "The Moscow Times".

Завод, яким керує компанія Optic Fiber Systems у місті Саранськ, був пошкоджений унаслідок серії українських ударів у квітні – травні 2025 року. Він досі не відновив свою роботу.

До зупинки підприємство виробляло близько 4 мільйонів кілометрів оптичного волокна на рік. Воно забезпечувало приблизно 20 російських кабельних виробників, які використовували його для виготовлення волоконно-оптичних кабелів.

Водночас китайські постачальники з початку 2026 року підвищили ціни для російських покупців. Пекін наразі постачає ключовий компонент для телекомунікаційних мереж та військових безпілотних систем.

Так ціна в Китаї на волокно стандарту G.652D (воно широко використовується в телекомунікаційних кабелях) зросла з 16 юанів (це 2,33 долара) за кілометр на початку 2025 року до 25 юанів (3,60 долара) наприкінці року.

Зверніть увагу! Крім того, вона сягнула 40 юанів (5,80 долара) у січні.

Представники галузі пояснюють стрибок цін стрімким зростанням попиту, зокрема для військового використання.

І Росія, і Україна дедалі частіше використовують оптоволоконні кабелі для керування безпілотниками на відстані до 50 кілометрів, що робить їх стійкими до засобів радіоелектронної боротьби,

– йдеться у матеріалі.

За словами Чунь Шена, аналітика Центру досліджень волоконно-оптичних кабелів Пекінського університету пошти та телекомунікацій, у 2025 році Росія забезпечила 10,5% світового споживання оптичного волокна (раніше цей показник був меншим за 1%). В абсолютних показниках торік Росія придбала майже 60 мільйонів кілометрів волокна.

Керівники галузі попереджають, що головним ризиком нині є не вартість, а доступність постачань. Російські виробники кабелю навряд чи зможуть утримати нинішні ціни й будуть змушені їх підвищити.

Зауважте! Зростання витрат може призведе до підвищення цін на послуги оренди "темного" волокна та будівництво магістральних телекомунікаційних мереж по всій Росії.

Нагадаємо, що Китай дуже впливає на Росію. Про це зазначили у Службі зовнішньої розвідки.

Наприклад, Москва ще донедавна один із ключових партнерів для Монголії. Але фактично втратила свою роль через Пекін. Таким чином Кремль витісняють поступово з монгольського ринку.

Зростання торговельної залежності Монголії від Китаю свідчить про глибоку трансформацію економічних пріоритетів і переформатування силового поля в Центральній Азії, де російський вплив продовжує слабшати на тлі активної експансії Пекіна,

– зазначили у розвідці.

Зверніть увагу! Китай активно закріплює статус ключового економічного партнера Монголії.

Що ще відомо про відносини Китаю та Росії?