Чи залишатиметься курс долара стабільним наступного тижня

Курс долара до гривні протягом 23 – 31 січня буде у звичному діапазоні. Стабільності курсу сприятиме контрольована інфляція та грошові надходження від країн-партнерів.

Що впливає на курс в Україні

Банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу розповів, що перебіг війни – найвагоміший чинник впливу на валютні курси, але у короткостроковій перспективі свідомо зосереджуємось саме на економічних аспектах.

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Також він додав, що спрогнозувати руйнівні наслідки війни та можливий опосередкований чи прямий вплив на валютний ринок важко.

У "Комінбанку" вважають, що до кінця січня на валютному ринку навряд чи можливі суттєві зміни: курс залишатиметься стабільним і прогнозованим. Насамперед на це впливатиме зважена та ефективна політика НБУ, а саме:

дія конвертаційних депозитних програм,

своєчасна валютна інтервенція для оперативного зниження попиту,

стабільна облікова ставка,

сталий офіційний курс валют.

Вплив інфляції та траншів

Позитивно позначається на валютному ринку й контрольована інфляція, яка за підсумками 2022 року була на 4% меншою, ніж очікувалося.

Також суттєвий вплив на ринок має макрофінансова допомога країн-партнерів України. 17 січня Україна отримала від ЄС перший транш у 3 млрд євро із запланованих на 2023 рік 18 млрд євро.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комінбанк" Саме економічні фактори дають змогу прогнозувати подальшу стабільність на валютному ринку: до кінця січня курс долара залишатиметься у звичному діапазоні в 40 – 41 гривень за долар.

Як курс закінчив цей тиждень

Цей тиждень розпочався зі зміцнення курсу долара й динаміка на зміцнення гривні тривала до сьогодні. А от у п'ятницю на готівковому ринку курс зріс на декілька копійок хоча й суттєво динаміку не змінив.

Банкірка Анна Золотько прогнозувала що він перебуватиме в коридорі 40 – 40,80 гривень за долар. А Герман Марченко – на рівні 40 – 41 гривні.

Курс долара 20 січня