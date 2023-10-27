Заміна лічильників електроенергії: хто має оплачувати процедуру

Час від часу українцям заміняють лічильники електроенергії з певних причин. В українців часто виникає питання, чи треба платити за заміну пристрою.

Хто має платити за заміну лічильників світла

Необхідно періодично змінювати лічильники світла, щоб облік обсягів електроенергії здійснювався правильно. Причини для заміни такі:

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лічильники не пройшли періодичну перевірку;

пристрій завершив міжповірочний інтервал.

Заміна з ініціативи постачальника електроенергії або планова заміна приладів обліку здійснюється безкоштовно у терміни, встановлені певними нормами. До слова оператор за власної ініціативи може замінити лічильник на інший з кращими технічними характеристиками, ніж встановлені.

Як подати показники електролічильника

Показники лічильника електроенергії потрібно подавати до 4 числа кожного місяця. Це можна зробити так:

через сайт ОСР (через особистий кабінет);

зателефонувати до кол-центру ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

іншим способом, передбаченим ОСР.

Тариф на електроенергію для населення становить 2,64 гривні за кіловат-годину.