Росія не отримає свої активи, поки не відшкодує Україні 500 мільярдів євро збитків, – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія має відшкодувати Україні збитки на суму близько 500 мільярдів євро. Доки країна-агресорка цього не зробить, вона не отримає доступу до своїх заморожених активів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutschlandfunk.

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Коли Росія зможе отримати свої заморожені активи

Мерц під час виступу на четвертій конференції з питань відновлення України в Римі він наголосив, що допоки Москва не відшкодує збитки, вона не повинна мати доступу до своїх заморожених активів.

Водночас міністр економічного співробітництва та розвитку ФРН Рим Алабалі-Радован в етері Deutschlandfunk заявила, що Німеччина готова надати Україні суттєву фінансову допомогу для відбудови зруйнованої росіянами інфраструктури.

За її оцінками, на відновлення України протягом наступного десятиліття знадобиться близько 500 мільярдів доларів.

Алабалі-Радован наголосила, що саме Росія має нести відповідальність за завдану шкоду. Вона також зазначила, що тривають активні переговори щодо того, як можна було б із юридичного погляду використовувати заморожені активи Росії для цих цілей.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для відбудови та модернізації України необхідно буде витратити 1 трильйон гривень протягом 14 років. Для цього буде створено два фонди.