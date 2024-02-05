Заморожені активи Росії: ЄС та G7 хочуть використати їх для допомоги Україні

Понад 250 мільярдів доларів заморожених активів російського ЦБ можуть бути використані для відновлення України. Країни Великої сімки та Європейський Союз розглядають план їх використання.

Як можуть використати заморожені російські активи

Згідно з пропозицією, союзники України можуть випустити боргові зобовʼязання для фінансової допомоги у відбудові Україні. Вони хочуть використати заморожені російські активи як заставу для погашення боргу.

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Прихильники плану переконані в тому, що будь-яке вирішення конфлікту відповідно до міжнародного права призведе до того, що Росія буде зобовʼязана відшкодувати завдану нею шкоду Україні. А у разі відмови виконати це зобов'язання – можуть бути вжиті заходи щодо заморожених активів Росії.

Коли планують ухвалити рішення Наразі обговорення плану ведеться на технічному рівні. Політичне рішення з цього питання ще не ухвалене, та як деякі країни активніше рухаються в цьому питанні, ніж інші. Водночас в ЄС побоюються конфісковувати активи Росії, адже Європейський ЦБ наголошує на тому, що це може призвести до неконтрольованих ризиків.

Які саме активи може отримати Україна

У Росії було конфісковано активів на 300 мільярдів доларів. Більша частина цих коштів перебуває у ЄС. В кінці 2023 року український уряд почав наголошувати на використанні цих коштів для відбудови України. Зокрема керівництво США підтримує цю ініціативу.

ЄС також позитивно ставиться до ідеї передачі російських активів Україні. Представники США уже проводять переговори з партнерами відносно цього.

Потрібно розуміти, що прийняття цього рішення є доволі складним. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на імовірній стратегії передачі цих коштів. На думку міністра, спочатку Україні можуть передати саме прибуток з заморожених активів, а потім уже їх.