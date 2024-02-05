Замороженные активы России: ЕС и G7 хотят использовать их для помощи Украине

Более 250 миллиардов долларов замороженных активов российского ЦБ могут быть использованы для восстановления Украины. Страны Большой семерки и Европейский Союз рассматривают план их использования.

Как могут использовать замороженные российские активы

Согласно предложению, союзники Украины могут выпустить долговые обязательства для финансовой помощи в восстановлении Украины. Они хотят использовать замороженные российские активы в качестве залога для погашения долга.

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Сторонники плана убеждены в том, что любое решение конфликта в соответствии с международным правом приведет к тому, что Россия будет обязана возместить нанесенный ею ущерб Украине. А в случае отказа выполнить это обязательство – могут быть приняты меры по замороженным активам России.

Когда планируют принять решение Сейчас обсуждение плана ведется на техническом уровне. Политическое решение по этому вопросу еще не принято, и как некоторые страны активнее двигаются в этом вопросе, чем другие. В то же время в ЕС опасаются конфисковывать активы России, ведь Европейский ЦБ отмечает, что это может привести к неконтролируемым рискам.

Какие именно активы может получить Украина

В России было конфисковано активов на 300 миллиардов долларов. Большая часть этих средств находится в ЕС. В конце 2023 года украинское правительство начало подчеркивать использование этих средств для восстановления Украины. В частности руководство США поддерживает эту инициативу.

ЕС также положительно относится к идее передачи российских активов Украине. Представители США уже проводят переговоры с партнерами относительно этого.

Нужно понимать, что принятие этого решения является довольно сложным. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил вероятной стратегии передачи этих средств. По мнению министра, сначала Украине могут передать именно прибыль с замороженных активов, а потом уже их.