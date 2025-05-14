Чому ЄС не може конфіскувати заморожені активи Росії

Близько 300 мільярдів доларів російських активів заморозили в Європі після початку повномасштабної війни. Нині ЄС не може конфіскувати гроші, бо не має "правової бази".

Чому ЄС не конфіскує заморожені активи Росії

Причину неможливості конфіскації активів Росії назвав президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє 24 Канал з посиланням TF1.

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У нас немає "правової бази" для використання цих активів,

– сказав Макрон журналістам.

Водночас він заявив, що у майбутньому "важливо не дати Росії їх повернути в разі розпаду спільного на Заході санкційного режиму".

Що відомо про ситуацію з замороженими активами

У західних інвесторів заблоковані в Росії активи на десятки мільярдів. Євросоюз заморозив сотні мільярдів російських активів, зокрема й резерви Центробанку. Це був найбільший санкційний удар ЄС по Росії.

Euroclear утримує більшість цих активів – понад 180 мільярдів євро. Повернення цих коштів є пріоритетним для Москви й стало причиною близько 100 судових позовів проти компанії.

Минулого року Росія попередила, що відреагує, якщо її активи будуть конфісковані для України. Цього року вона внесла зміни до законодавства, щоб мати змогу діяти у відповідь. За останні місяці Росія конфіскувала 3 мільярди євро готівки, які Euroclear зберігала в депозитарії в Росії, щоб компенсувати втрати своїх інвесторів, які постраждали від західних санкцій.

Нині ЄС пообіцяв направити 1 мільярд євро з прибутків заморожених російських активів на закупівлю зброї в українських виробників.

Крім того, на початку квітня посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявляла, що Євросоюз очікує другий транш доходів від заморожених російських активів – у розмірі 2,1 мільярда євро. Основна частина цих коштів також буде спрямована на закупівлю зброї та систем протиповітряної оборони для України.