Заморожені російські активи: Україна очікує впливу Трампа щодо цього питання

Українські чиновники наразі намагаються отримати доступ до сотень мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі. У цьому питанні вони сподіваються на дії Дональда Трампа.

Україна сподівається на допомогу Трампа щодо заморожених російських активів

Зокрема Київ очікує, що альтернативне джерело фінансування озброєнь і відновлення сподобається Трампу, пише 24 канал з посиланням на The Washington Post.

Читайте також Якою буде зустріч Зеленського з Трампом: український президент розповів про свої очікування

Українські чиновники, які займаються цим питанням, кажуть, що не знають, якою є позиція нової адміністрації щодо питання конфіскації, але деякі представники попередньої адміністрації її підтримали,

– пише видання.

У матеріалі йдеться про те, що деякі з більш агресивних союзників України в Європі, зокрема з главою зовнішньополітичного відомства ЄС Каєю Каллас, підтримують цей крок. Але підтримка президента США розглядається як ключова.

Водночас в адміністрації Володимира Зеленського вважають, що у Трампа є "влада змінити позицію більш скептично налаштованих країн". Зокрема жорсткий підхід президента Сполучених Штатів до міжнародної політики дав деяким українським чиновникам надію.

Для того, хто намагається отримати всю Гренландію, це не має великого значення,

– сказав один із посадовців у коментарі WP.

Що очікує на заморожені російські активи

Джейкоб Кіркегор, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона, впевнений, що українські чиновники намагалися апелювати до Трампа. Зокрема й пропонуючи використовувати гроші для купівлі американської зброї. І він сказав, що це є дуже чіткою послугою за послугу".

І вони б хотіли, щоб Трамп прийняв цей аргумент і по суті сказав європейцям: "Послухайте, якщо ви хочете, щоб я продовжував постачати Україні зброю, ну, давайте купимо її за рахунок російських активів, – зазначив Кіркегор.

Водночас європейські чиновники заявляються, що Німеччина і Франція, як і раніше, категорично проти конфіскації активів. Крім того, "немає жодних сигналів, що вказують майбутній прорив".

Зауважте! Мета використання активів залишається під питанням. Володимир Зеленський активно виступав за використання цих коштів для купівлі зброї. Однак інші українські чиновники кажуть, що більша частина, грошей могли б піти на репарації та відновлення України після війни.