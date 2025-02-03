Украина надеется на помощь Трампа в отношении замороженных российских активов

В частности Киев ожидает, что альтернативный источник финансирования вооружений и восстановления понравится Трампу, пишет 24 канал со ссылкой на The Washington Post.

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Украинские чиновники, которые занимаются этим вопросом, говорят, что не знают, какова позиция новой администрации по вопросу конфискации, но некоторые представители предыдущей администрации ее поддержали,

– пишет издание.

В материале говорится о том, что некоторые из более агрессивных союзников Украины в Европе, в частности с главой внешнеполитического ведомства ЕС Каей Каллас, поддерживают этот шаг. Но поддержка президента США рассматривается как ключевая.

В то же время в администрации Владимира Зеленского считают, что у Трампа есть "власть изменить позицию более скептически настроенных стран". В частности жесткий подход президента Соединенных Штатов к международной политике дал некоторым украинским чиновникам надежду.

Для того, кто пытается получить всю Гренландию, это не имеет большого значения,

– сказал один из чиновников в комментарии WP.

Что ожидает замороженные российские активы

Джейкоб Киркегор, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, уверен, что украинские чиновники пытались апеллировать к Трампу. В том числе и предлагая использовать деньги для покупки американского оружия. И он сказал, что это является очень четкой услугой за услугу".

И они бы хотели, чтобы Трамп принял этот аргумент и по сути сказал европейцам: "Послушайте, если вы хотите, чтобы я продолжал поставлять Украине оружие, ну, давайте купим его за счет российских активов, – отметил Киркегор.

В то же время европейские чиновники заявляются, что Германия и Франция, по-прежнему, категорически против конфискации активов. Кроме того, "нет никаких сигналов, указывающих будущий прорыв".

Заметьте! Цель использования активов остается под вопросом. Владимир Зеленский активно выступал за использование этих средств для покупки оружия. Однако другие украинские чиновники говорят, что большая часть, денег могли бы пойти на репарации и восстановление Украины после войны.