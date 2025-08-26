Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер виступив проти конфіскації заморожених російських активів. Він вважає, що наразі кошти краще залишити в банку.

Про це у вівторок, 26 серпня, повідомили в Sky News, передає 24 Канал. Політик також попередив, що конфіскувати їх буде нелегко.

Дивіться також Заморожені активи Росії стали козирем для Європи: чи наважаться їх конфіскувати

Що заявив прем'єр Бельгії?

На думку Барта Де Вевера, заморожені російські кошти найкраще залишити в бельгійському банку Euroclear до завершення мирних переговорів між Росією та Україною.

Я знаю, що є уряди, які намагаються конфіскувати ці гроші. Але я хотів би попередити, що з юридичного погляду це не так просто,

– зазначив прем'єр.

Довідка: банк Euroclear зберігає 183 мільярди євро (135 мільярдів фунтів стерлінгів) російських суверенних фондів із приблизно 300 мільярдів євро (222 мільярдів фунтів стерлінгів), заморожених у західних країнах.

Заморожені російські активи: останні новини