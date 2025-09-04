Велика Британія використовує доходи від заморожених російських активів для військової допомоги та закупівлю зброї для України. На ці потреби британський уряд вже використав понад 1 мільярд фунтів стерлінгів, або близько 1,36 мільярда доларів з коштів Росії.

Куди йдуть кошти з заморожених активів Росії?

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі, перебуваючи з візитом у Києві, повідомляє 24 Канал з посиланням на британський уряд.

На мільярд фунтів з російських грошей Велика Британія закупила необхідні Україні артилерійські снаряди, дрони, ракети для установок протиповітряної оборони, а також запчастини й обладнання для ремонту військової техніки й транспорту ЗСУ.

Велика Британія посилює нашу військову підтримку, щоб допомогти Україні захищатися у нинішній боротьбі проти незаконного вторгнення Путіна, водночас активно працюючи над забезпеченням миру завтра через "Коаліцію охочих",

– зазначив Джон Хілі.

Лише за останні 50 днів зусиллями Великої Британії Україна отримала:

4,7 мільйона набоїв до стрілецької зброї;

більш як 2 500 дронів;

60 000 артилерійських снарядів, боєприпасів та ракет;

понад 200 систем для радіоелектронної боротьби (РЕБ);

100 одиниць легкої зброї;

30 одиниць транспорту;

та додаткове обладнання, призначене для боротьби з БПЛА та ППО.

Ми також поглиблюємо та розширюємо співпрацю з оборонною промисловістю України та отримуємо цінні уроки безпосередньо з поля бою,

– додав Хілі.

Загалом Велика Британія планує витратити на військову допомогу Україні у 2025 році 4,5 мільярда фунтів стерлінгів (близько 6,05 мільярда доларів).

Крім того, британський уряд виділив Києву кредит на 2,26 мільярда фунтів, який буде погашатися коштом заморожених російських активів.

Що відомо про заморожені російські активи? У 2022 році, у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України, західні країни заморозили приблизно 300 мільярдів доларів активів, що належали Центробанку РФ і зберігалися за кордоном. Найбільша частка цих коштів заблокована в Європі (близько 210 мільярдів євро), зокрема у міжнародних депозитаріях Euroclear у Бельгії та Clearstream у Франції. Інші заморожені активи розташовані у США, Японії та країнах "Великої сімки".

