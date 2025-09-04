Деньги Кремля на оружие для Украины: Британия потратила миллиард из активов России
- Великобритания потратила более 1 миллиарда фунтов стерлингов с процентов с процентов замороженных российских активов на военную помощь Украине, закупив артиллерийские снаряды, дроны, ракеты и другое оборудование.
- Великобритания также запланировала выделить Украине 4,5 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь в 2025 году и предоставила кредит на 2,26 миллиарда фунтов, который будет погашаться за счет замороженных активов.
Великобритания использует доходы от замороженных российских активов для военной помощи и закупку оружия для Украины. На эти цели британское правительство уже использовало более 1 миллиарда фунтов стерлингов, или около 1,36 миллиарда долларов из средств России.
Куда идут средства из замороженных активов России?
Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, находясь с визитом в Киеве, сообщает 24 Канал со ссылкой на британское правительство.
На миллиард фунтов из российских денег Великобритания закупила необходимые Украине артиллерийские снаряды, дроны, ракеты для установок противовоздушной обороны, а также запчасти и оборудование для ремонта военной техники и транспорта ВСУ.
Великобритания усиливает нашу военную поддержку, чтобы помочь Украине защищаться в нынешней борьбе против незаконного вторжения Путина, одновременно активно работая над обеспечением мира завтра через "Коалицию желающих",
– отметил Джон Хили.
Только за последние 50 дней усилиями Великобритании Украина получила:
- 4,7 миллиона патронов к стрелковому оружию;
- более 2 500 дронов;
- 60 000 артиллерийских снарядов, боеприпасов и ракет;
- более 200 систем для радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- 100 единиц легкого оружия;
- 30 единиц транспорта;
- и дополнительное оборудование, предназначенное для борьбы с БПЛА и ПВО.
- В общем Великобритания планирует потратить на военную помощь Украине в 2025 году 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 6,05 миллиарда долларов).
- Кроме того, британское правительство выделило Киеву кредит на 2,26 миллиарда фунтов, который будет погашаться за счет замороженных российских активов.
Что известно о замороженных российских активах?
В 2022 году, в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, западные страны заморозили примерно 300 миллиардов долларов активов, принадлежавших Центробанку РФ и хранившихся за рубежом. Наибольшая доля этих средств заблокирована в Европе (около 210 миллиардов евро), в частности в международных депозитариях Euroclear в Бельгии и Clearstream во Франции. Другие замороженные активы расположены в США, Японии и странах "Большой семерки".
Как используют замороженные активы России?
- Основную сумму заблокированных российских средств пока не используют. Среди западных партнеров Украины ведутся дискуссии по этому поводу, в частности, против выступали Бельгия, Германия, Франция. Однако недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обсуждение использования активов Кремля продолжат для усиления давления на Россию.
- Однако проценты от замороженных российских активов страны Запада направляют на поддержку Украины. Так, ЕС недавно направил 1 миллиард евро из этих средств на так называемое "быстрое восстановление". Также Еврокомиссия ищет способ, как можно было бы передать 200 миллиардов евро активов России для восстановления Украины после войны.
- Представительница Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас отметила, что Россия не получит обратно свои заблокированные миллиарды, пока не оплатит Украине репарации за нанесенный ущерб во время войны. А немецкий канцлер Фридрих Мерц ранее отмечал, что Кремль должен выплатить Киеву не менее 500 миллиардов евро.