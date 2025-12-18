Битва за мільярди Кремля: США попередили ЄС, що мають свої плани на російські активи

Доки європейські лідери сперечаються про долю заморожених російських активів, США просувають свої плани щодо мільярдів Кремля. Це може призвести до потенційного конфлікту з Євросоюзом.

Які у США плани на російські активи?

За словами обізнаних посадовців, Вашингтон надіслав ЄС чіткий сигнал, що Білий дім хоче використати російські активи для врегулювання війни в Україні, передає 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Зокрема, питання заморожених російських активів фігурувало у початковому "мирному плані" з 28 пунктів, який спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф запропонував після консультацій з російською стороною.

У ньому пропонувалося використати 100 мільярдів доларів із заблокованих активів Росії на проєкти з відбудови та інвестиції в Україну, які очолюватимуть США.

Решту коштів хотіли спрямувати до спільного американо-російського інвестиційного фонду.

Видання пише, від моменту після появи цього "мирного плану", Бельгія, яка зберігає основну суму російських активів, та інші країни Європи зазнають тиску з боку представників США.

У Європі пояснюють цей тиск спробами Росії втрутитися у питання заморожених активів – Кремль прагне змусити Білий дім думати, що їм вдасться дістатися до цих коштів.

Вони вважають, що зможуть залучити Білий дім, щоб відібрати ці активи у європейців, дозволивши їм отримати частку,

– говорить західний банкір, який колись працював у Москві.

WP зауважує, що досі Євросоюз взагалі уникав використання заморожених активів центробанку Росії. Але після відмови адміністрації Трампа надавати нове фінансування Україні Європі довелося шукати додаткові ресурси, щоб не обтяжувати ще більше своїх платників податків.

Однак тепер, схоже, ситуація навколо мільярдів Кремля загострюється і додає напруги у стосунки США та Європи.

Раніше точилися гарячі дебати, чи варто конфісковувати активи, але тепер питання в іншому: якщо ЄС цього не зробить, це зроблять США. Тож це вже не питання, чи будуть активи конфісковані, а питання – ким. І це, на мою думку, повністю змінює дискусію,

– наголосила наукова співробітниця Європейської ради Агат Демаре.

Хто зазнає тиску через російські активи?

З іншого боку, Москва теж вдалася до тиску на європейців через заморожені активи. Особливою мішенню стала Бельгія.

Кремль називає можливу конфіскацію його активів "ворожим актом" і погрожує Бельгії десятиліттями судових позовів, якщо вона віддасть ці кошти.

А бельгійський прем’єр-міністр Барт де Вевер навіть заявив, що Кремль погрожував йому особисто.

Хто вірить, що Путін спокійно прийме конфіскацію російських активів? Москва чітко дала зрозуміти: якщо конфіскація відбудеться, Бельгія і я особисто відчуватимемо наслідки вічно. Це здається досить довгим часом,

– зауважив де Вевер в інтерв'ю виданню La Libre.

Тому прем'єр Бельгії наголосив, що робити все можливе, щоб заблокувати використання російських активів, поки усі країни ЄС не розподілять пов'язані з цим ризики.

