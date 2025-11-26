"Найкращий спосіб": Стармер пояснив, як Лондон використає заморожені російські активи

Євросоюз активно працює над використанням заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні. Велика Британія готова діяти разом з ЄС і надавати фінансову підтримку Києву за рахунок коштів Кремля.

Яку позицію займає Велика Британія?

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі "Коаліції охочих", передає 24 Канал з посиланням на сайт уряду Великої Британії.

Прем'єр наголосив, що, Європа має не лише прагнути до справедливого і тривалого миру для України, але й підтримувати її вже зараз. Адже відволікатися від нагальних проблем, на його думку, – це велика помилка.

Кір Стармер Прем'єр-міністр Великої Британії Навіть коли ми працюємо над досягненням миру, не може бути жодного послаблення підтримки, яка дає Україні змогу триматися в бою. І для цього потрібні негайні рішення щодо фінансування та спроможностей.

Він додав, що над питання фінансування України "працюють фактично цілодобово" президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської Ради Антоніу Кошта.

Я також знаю, що лідери ЄС розглядатимуть це питання в наступні тижні, і там є прогрес, – зауважив британський прем'єр.

Тому Велика Британія готова доєднатися до зусиль Євросоюзу у питанні використання заморожених російських активів.

Це найкращий спосіб показати Путіну, що йому варто сісти за переговори, а не намагатися нас перехитрити чи перетерпіти. І це найкращий спосіб, щоби ми були готові підтримувати Україну – у війні чи в мирі,

– наголосив Стармер.

Важливо! Прем'єр Британії запевнив, що його країна продовжить підтримувати оборону України, адже вона захищає також європейську свободу та безпеку.

Хто ще може використати заморожені кошти Кремля?

Раніше у ЄС повідомляли, що, окрім Британії, використати заморожені російські активи для допомоги Україні може Канада. Про це після зустрічі міністрів фінансів ЄС у Брюсселі заявив єврокомісар із питань економіки Валдіс Домбровскіс, пише The Guardian.

За словами єврокомісара, Велика Британія та Канада дали зрозуміти ЄС, що готові запровадити механізм, подібний до європейського, щодо надання "репараційних позик" Києву.

Також він додав, що не виключається участь Японії у "репараційному кредиті".

Ми також підтримуємо контакти, наприклад, з японською владою щодо цього питання,

– зауважив Домбровскіс.

Варто знати! Єврокомісія запропонувала надати Україні "репараційний кредит" у розмірі близько 140 мільярдів євро за рахунок заморожених активів Росії, які знаходяться в європейських фінансових установах.

Яка ситуація з "репараційним кредитом" Україні?