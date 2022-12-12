У Європі почали "губитися" заморожені російські активи, – інвестбанкір

З'явилася інформація, що у Європі "зникли" 200 мільярдів заморожених російських активів. Ця історія є вкрай дивною.

Раніше вважалося, що 300 мільярдів доларів резервів Росії заморожено. Зараз йдеться про те, що 200 мільярдів з них не можуть знайти. про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Нічого не зрозуміло

Він наголошує: наразі коментувати цей інцидент дуже складно. Що могло статися – незрозуміло.

Як це взагалі можливо – я фізично не можу уявити. Потрібно дочекатися, поки якийсь журналіст з Reuters чи Bloomberg зробить велике дослідження і розкаже нам, тому що зараз це виглядає як повне безглуздя. Ці гроші не можуть зникнути, а вони зникли. Начебто. Або це буде величезний скандал, або з'ясується, що вони є,

– зауважує Фурса.

Інвестиційний банкір пояснює, що російські резерви переважно зберігається у боргах інших країн. Найімовірніше, гроші були в Німеччині.

"На рахунку, до прикладу, у Deutche Bank лежить 200 мільярдів боргів німецького уряду. Вони не можуть просто зникнути, їх не могли нікуди перерахувати. Неймовірна історія", – акцентує Фурса.

Росіянам навряд чи вдалося б підкупити когось зі співробітників банку. "100 або 200 мільярдів за раз – так воно не робиться, це неможливо", – резюмував Сергій Фурса.

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