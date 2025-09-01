210 мільярдів на кону: у Німеччині не відкидають використання заморожених активів Росії
- Німецькі депутати обговорюють можливість використання заморожених російських активів для відновлення України, сума яких перевищує 200 мільярдів євро.
- Німеччина раніше сумнівалася в можливості конфіскації російських активів через юридичні ризики, але відсотки вже використовуються для підтримки України.
Німецькі депутати припускають можливість використання заморожених російських коштів для відновлення України. Активи на суму понад 200 мільярдів євро зараз заблоковані у ЄС.
Що говорять в Німеччині про російські активи?
Про це заявили лідери фракцій блоку ХДС/ ХСС Єнс Спан та Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіас Мірш, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.
Перебуваючи з візитом у Києві, представники коаліції в Бундестазі зазначили, що наразі європейські партнери України продовжують обговорювати нові санкції проти Росії і методи тиску на Кремль.
Усі варіанти лежать на столі,
– наголосив Мірш.
Як повідомляла Єврокомісія, активів Росії на суму близько 210 мільярдів євро заморозили у ЄС за вторгнення в Україну. Вони належать російському Центробанку.
Де зберігаються російські активи?
Після початку повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році країни Заходу загалом заморозили близько 300 мільярдів доларів російських активів, які зберігав за кордоном Центробанк Росії. Найбільші суми заблоковані в Європі – передусім у міжнародних депозитаріях Euroclear (Бельгія) та Clearstream (Франція). Решта коштів розміщена у США, Японії та інших державах "Великої сімки".
Як використовуються російські активи?
- Заморожені активи Росії не використовуються прямо, хоча Україна, країни Балтії та Польща й закликали конфіскувати їх на користь Києва. Однак деякі країни ЄС виступили проти цього, вказуючи на юридичні ризики та можливу відповідь Кремля на такі дії. Зокрема, Німеччина та Бельгія раніше ставили під сумнів можливість конфіскації цих коштів.
- Однак відсотки із заблокованих коштів Євросоюз використовує для підтримки України. Зокрема, ЄС нещодавно направив 1 мільярд євро Києву із заморожених активів на так звану "швидку відбудову". Загалом до кінця року за ініціативою ERA, започаткованою країнами "Великої сімки", хочуть передати понад 18,5 мільярдів доларів.
- Разом з тим у Євросоюзі запевняють, що не погодяться передати Москві заморожені активи після досягнення перемир'я. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що спочатку Росія має відшкодувати Україні заподіяні збитки. А німецький канцлер Фрідріх Мерц нарахував, що Кремль має заплатити близько 500 мільярдів євро репарацій.