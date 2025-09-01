Німецькі депутати припускають можливість використання заморожених російських коштів для відновлення України. Активи на суму понад 200 мільярдів євро зараз заблоковані у ЄС.

Що говорять в Німеччині про російські активи?

Про це заявили лідери фракцій блоку ХДС/ ХСС Єнс Спан та Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіас Мірш, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

Дивіться також 200 мільярдів євро з активів Росії хочуть надати Україні: у ЄС шукають спосіб це зробити

Перебуваючи з візитом у Києві, представники коаліції в Бундестазі зазначили, що наразі європейські партнери України продовжують обговорювати нові санкції проти Росії і методи тиску на Кремль.

Усі варіанти лежать на столі,

– наголосив Мірш.

Як повідомляла Єврокомісія, активів Росії на суму близько 210 мільярдів євро заморозили у ЄС за вторгнення в Україну. Вони належать російському Центробанку.

Де зберігаються російські активи? Після початку повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році країни Заходу загалом заморозили близько 300 мільярдів доларів російських активів, які зберігав за кордоном Центробанк Росії. Найбільші суми заблоковані в Європі – передусім у міжнародних депозитаріях Euroclear (Бельгія) та Clearstream (Франція). Решта коштів розміщена у США, Японії та інших державах "Великої сімки".

Як використовуються російські активи?