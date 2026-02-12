Укр Рус
12 лютого, 19:58
3

Приховане безробіття та замороження зарплат: у Росії відбувається економічний спад

Валерія Моргун
Основні тези
  • У Росії зросла часткова зайнятість: 5,5 мільйона осіб працюють неповно, з них 4 мільйона у відпустці без збереження зарплати.
  • Зарплати в IT-галузі у Росії заморожені, 42% програмістів не отримали підвищення, а оплата не росте вище рівня інфляції.

З зарплатами та умовами праці у Росії протягом років повномасштабної війни в Україні все не так просто. Зокрема у 2025 році у країні-агресорці зафіксували розширення масштабів прихованого безробіття.

Що відбувається з роботою у Росії?

Загальна чисельність працівників із неповною зайнятістю на великих і середніх підприємствах зросла на 12% у річному вимірі – до 5,5 мільйона осіб, про що пише Служба зовнішньої розвідки.

Зростання охопило всі категорії неповної зайнятості.

  • Наразі найбільша група – це працівники, які відправлені у відпустки без збереження заробітної плати. Їх 4 мільйони осіб (+9%).
  • Ще 1,3 мільйона людей працюють неповний робочий час за угодою сторін (+13%).
  • Кількість працівників у простої зросла на 165 тисяч, або у 1,6 раза.
  • Росіяни, які переведені на неповний робочий час з ініціативи роботодавця – плюс 69 тисяч, що означає зростання у вісім разів.

Найвищий рівень часткової зайнятості у готельно-ресторанному бізнесі – 34%. Далі йде оборонна промисловість, де 27%, та будівництві з кількістю у 23%.

Найбільший абсолютний приріст припав на обробну промисловість: кількість частково зайнятих у секторі збільшилася на 265 тисяч осіб, або на 20,5%,
– повідомили у розвідці.

У 2026 році тенденції зберігаються. Наприклад, у січні близько 10% компаній повідомили про скорочення персоналу, ще 12% – про зменшення робочого часу.

Зверніть увагу! Зростання часткової зайнятості маскує масштаби економічного спаду. Тобто формально рівень безробіття низький, але фактичне скорочення виробництва та зниження доходів демонструють системні проблеми.

Що відбувається з російськими зарплатами?

Водночас у Росії відбуваються труднощі із виплатою зарплат. Так цього наразі компанії почали заморожувати заробітні плати IT-спеціалістам.

З відмовою роботодавця підвищувати оплату праці у 2025 році зіткнулися 42% програмістів. Про це пише російське медіа "The Moscow Times".

Медіанна зарплата в IT-галузі торік фактично припинила зростати у Росії. Зокрема в річному вимірі зарплати програмістів зросли нижче рівня інфляції, яка торік сягнула 5,6%.

Річ у тім, що бюджети скорочуються, а нових проєктів стає менше.

Зауважте! Наголошується, що це очікувана фаза зрілості російського ринку після структурної перебудови.

Що ще відбувається з зарплатами у Росії?

  • Регіони Росії не мають більше змоги виплачувати зарплати бюджетникам. Так без грошей залишилися працівники лікарень, екстрених служб, освітніх закладів, культурних установ. Причиною є бюджетна криза, яка виникла на тлі війни проти України.
  • Прогноз щодо реальних зарплат у Росії – очікується уповільнення до 1,2 – 1,7% у 2026 – 2028 роках. Зокрема стан економіки Росії стає гіршим. Кремлю загрожує рецесія.