Приховане безробіття та замороження зарплат: у Росії відбувається економічний спад
- У Росії зросла часткова зайнятість: 5,5 мільйона осіб працюють неповно, з них 4 мільйона у відпустці без збереження зарплати.
- Зарплати в IT-галузі у Росії заморожені, 42% програмістів не отримали підвищення, а оплата не росте вище рівня інфляції.
З зарплатами та умовами праці у Росії протягом років повномасштабної війни в Україні все не так просто. Зокрема у 2025 році у країні-агресорці зафіксували розширення масштабів прихованого безробіття.
Що відбувається з роботою у Росії?
Загальна чисельність працівників із неповною зайнятістю на великих і середніх підприємствах зросла на 12% у річному вимірі – до 5,5 мільйона осіб, про що пише Служба зовнішньої розвідки.
Читайте також Військові більше не пріоритет для Кремля: російська армія втрачає державну підтримку
Зростання охопило всі категорії неповної зайнятості.
- Наразі найбільша група – це працівники, які відправлені у відпустки без збереження заробітної плати. Їх 4 мільйони осіб (+9%).
- Ще 1,3 мільйона людей працюють неповний робочий час за угодою сторін (+13%).
- Кількість працівників у простої зросла на 165 тисяч, або у 1,6 раза.
- Росіяни, які переведені на неповний робочий час з ініціативи роботодавця – плюс 69 тисяч, що означає зростання у вісім разів.
Найвищий рівень часткової зайнятості у готельно-ресторанному бізнесі – 34%. Далі йде оборонна промисловість, де 27%, та будівництві з кількістю у 23%.
Найбільший абсолютний приріст припав на обробну промисловість: кількість частково зайнятих у секторі збільшилася на 265 тисяч осіб, або на 20,5%,
– повідомили у розвідці.
У 2026 році тенденції зберігаються. Наприклад, у січні близько 10% компаній повідомили про скорочення персоналу, ще 12% – про зменшення робочого часу.
Зверніть увагу! Зростання часткової зайнятості маскує масштаби економічного спаду. Тобто формально рівень безробіття низький, але фактичне скорочення виробництва та зниження доходів демонструють системні проблеми.
Що відбувається з російськими зарплатами?
Водночас у Росії відбуваються труднощі із виплатою зарплат. Так цього наразі компанії почали заморожувати заробітні плати IT-спеціалістам.
З відмовою роботодавця підвищувати оплату праці у 2025 році зіткнулися 42% програмістів. Про це пише російське медіа "The Moscow Times".
Медіанна зарплата в IT-галузі торік фактично припинила зростати у Росії. Зокрема в річному вимірі зарплати програмістів зросли нижче рівня інфляції, яка торік сягнула 5,6%.
Річ у тім, що бюджети скорочуються, а нових проєктів стає менше.
Зауважте! Наголошується, що це очікувана фаза зрілості російського ринку після структурної перебудови.
Що ще відбувається з зарплатами у Росії?
- Регіони Росії не мають більше змоги виплачувати зарплати бюджетникам. Так без грошей залишилися працівники лікарень, екстрених служб, освітніх закладів, культурних установ. Причиною є бюджетна криза, яка виникла на тлі війни проти України.
- Прогноз щодо реальних зарплат у Росії – очікується уповільнення до 1,2 – 1,7% у 2026 – 2028 роках. Зокрема стан економіки Росії стає гіршим. Кремлю загрожує рецесія.