Сибіга закликав до "неординарних та сміливих рішень" щодо заморожених активів Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів змінити стратегію щодо використання заморожених активів Росії. Зокрема він вважає, що слід витратити їх на українську оборону.

Сибіга сказав, куди слід використати кошти від заморожених активів Росії

Зі слів Сибіги, для того, аби зупинити Москву, слід ухвалювати неординарні рішення, пише 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Окремо хочу наголосити на необхідності змінити стратегію щодо російських заморожених активів,

– сказав Андрій Сибіга під час конференції Fair Play.

Він заявив, що настав час перейти від використання відсотків до використання самих активів і спрямувати ці кошти на такі важливі речі:

закупівлю зброї для України;

інвестиції в українську оборонку;

відбудову України.

Міністр закордонних справ додав, що Москва є екзистенційною загрозою для всієї Європи та євроатлантичного простору.

Щоб її зупинити, ми повинні ухвалювати неординарні та сміливі рішення. В їх основі наша єдність та підтримка України з боку партнерів,

– підкреслив Сибіга.

Зауважте! Міністр зазначив, що на зустрічі з колегами з держав-членів НАТО у Гаазі відчув, що "розуміння загроз з боку Росії зростає".