Доля заморожених активів: у Бельгії пояснили, що буде з коштами Росії

Російські активи, що знаходяться у Європі, залишатимуться замороженим. У такому стані вони будуть знаходитися до завершення повномасштабної війни в Україні.

Що буде з замороженими активами Росії?

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер під час свого виступу на Українському сніданку у Давосі.

Барт де Вевер прем’єр-міністр Російські активи залишатимуться заблокованими до завершення війни, а рішення щодо їх подальшого використання ухвалюватимуть уже після підписання мирної угоди між Україною та Росією.

Барт де Вевер наголосив, що якби рішення залежало особисто від нього, то всі гроші були б спрямовані на допомогу Україні. Крім того, йому було б "дуже сумно бачити, як хоч одне євро повернеться до Москви".

Бельгійський прем'єр наголосив на важливості дотримувати норм міжнародного права. Як він зазначив, до завершення бойових дій в Україні, Європа надаватиме фінансування Києву.

Я думаю, що перш за все я хочу сказати, що Європа зобов'язана фінансувати Україну, і ми це зробили. Європа ніколи не отримає призів за те, як вона приймає рішення, але зрештою є результат – 90 мільярдів для фінансування України цього та наступного року,

– сказав Барт де Вевер.

Ситуацію щодо заморожених активів він назвав "дуже важливим рішення", тому що "не можна просто взяти чиїсь гроші". Зокрема через те, що Європа не веде війну проти Кремля.

Європа не воює з Росією. Не можна просто конфіскувати гроші. Це акт війни. Не варто це недооцінювати, – заявив представник уряду Бельгії.

Він нагадав, що такого не було ніколи в історії. Іммобілізовані гроші, навіть під час Другої світової війни, ніколи не конфіскувалися. І це був би перший випадок в історії, коли таке сталося б, і це мало б серйозні наслідки для Європи.

Барт де Вевер підкреслив, що поняття "безкоштовні гроші" не існує. І все, що насправді звучить просто, є дуже складним.

Прем’єр-міністр додав, що з цим рішенням маються погодитися всі.

Фінансування України є, і активи будуть знерухомлені до кінця війни, а це означає, що, як завжди було в історії, коли буде мирна угода, активи будуть на столі,

– пояснив політик.

Зауважте! Він також наголосив, що особисто потурбується про те, щоб "кожна копійка цих грошей була використана для повернення боргу та відбудови України".

Нагадаємо, що на саміті у Брюсселі країни Євросоюзу погодили Україні 90 мільярдів євро на наступні два роки. Три країни – Чехія, Угорщина та Словаччина – не братимуть участі у цьому кредиті.

Виплату коштів планують розпочати на початку другого кварталу цього року. Про це повідомив речник Європейської комісії Балаш Ужварі.

Водночас жодних додаткових деталей речник не надав.

Що ще слід знати про кредит для України?

Наразі кредит для України пропонують розділити на дві частини. Перша – це 30 мільярдів – на бюджетну підтримку. Тобто йдеться про реформи та модернізацію країни.

А друга – 60 мільярдів – на військову допомогу. Кошти будуть використані для закупівлі обладнання в Україні, ЄС і країнах, де діють правила єдиного ринку Європейського Союзу.