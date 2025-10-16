Росія здійснює регулярні ворожі атаки на енергетичні об’єкти України. Подібні удари спричинили значні пошкодження обладнання, зокрема вони зумовили вимушене застосування заходів обмеження.

Що просять в Укренерго?

На тлі усіх подій українців просять почати заощаджувати, пише 24 Канал з посиланням на Укренерго у Telegram.

Річ у тім, що українська енергосистема знову потребує підтримки з боку головного споживача електроенергії, тобто населення.

Зокрема дотримання рекомендацій енергетиків про ощадливе споживання (особливо у години пікових навантажень – це ввечері та вранці) допоможе:

збалансувати енергосистему; дозволить уникнути, зменшити обсяг чи прискорити скасування обмежень.

Дії українців повинні стати внеском"у боротьбі із намірами ворога занурити нас у пітьму". Зокрема в Укренерго надали наступні поради:

не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно; вимикати світло в порожніх кімнатах та кабінетах; вимикати з розетки електроприлади, якими не користуєтесь, адже вони все одно споживають електроенергію; за можливості, перенести енергоємні процеси (прання, нагрів бойлера, роботу посудомийної машини) на нічний час (час після 22:00 – це період найменшого навантаження на енергосистему); подбати про заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі, бо в масштабах держави це має дуже вагомий ефект; користуватися енергоощадною побутовою технікою, якщо є така змога.

Якщо кожен споживач докладе хоча б мінімальних зусиль для економії електроенергії вдома та на роботі – це суттєво посилить нашу стійкість до ворожих атак і допоможе енергетикам швидше відновити пошкоджене обладнання,

– пояснили в Укренерго.

Фото з соцмереж Укренерго

Зокрема Росія атакувала газову інфраструктуру вже шосте за жовтень, про що розповіли у Міненерго.

Як розповіли у дописі, удари відбувалися по об’єктах газової галузі. Росія випустила десятки ракет, зокрема балістичних, та сотні ударних безпілотників.

Під ударом опинилися виключно цивільні об’єкти у кількох областях,

– наголосили у Міністерстві.

Важливо! У відомстві також закликали споживачів за можливості раціонально ставитися до споживання газу та електрики.

Чим Україні загрожують атаки?