На фоне российских ударов: энергосистема Украины снова нуждается в поддержке
- Украинцев просят экономить электроэнергию из-за того, что Россия снова бьет по энергетическим объектам.
- Укрэнерго призывает население придерживаться рекомендаций по экономному потреблению электроэнергии.
Россия осуществляет регулярные враждебные атаки на энергетические объекты Украины. Подобные удары вызвали значительные повреждения оборудования, в частности они обусловили вынужденное применение мер ограничения.
Что просят в Укрэнерго?
На фоне всех событий украинцев просят начать экономить, пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго в Telegram.
Дело в том, что украинская энергосистема снова нуждается в поддержке со стороны главного потребителя электроэнергии, то есть населения.
В частности соблюдение рекомендаций энергетиков о экономном потреблении (особенно в часы пиковых нагрузок – это вечером и утром) поможет:
- сбалансировать энергосистему;
- позволит избежать, уменьшить объем или ускорить отмену ограничений.
Действия украинцев должны стать вкладом "в борьбе с намерениями врага погрузить нас во тьму". В частности в Укрэнерго предоставили следующие советы:
- не включать несколько мощных электроприборов одновременно;
- выключать свет в пустых комнатах и кабинетах;
- выключать из розетки электроприборы, которыми не пользуетесь, ведь они все равно потребляют электроэнергию;
- по возможности, перенести энергоемкие процессы (стирка, нагрев бойлера, работу посудомоечной машины) на ночное время (время после 22:00 – это период наименьшей нагрузки на энергосистему);
- позаботиться о замене ламп накаливания на энергосберегающие, потому что в масштабах государства это имеет очень весомый эффект;
- пользоваться энергосберегающей бытовой техникой, если есть такая возможность.
Если каждый потребитель приложит хотя бы минимальные усилия для экономии электроэнергии дома и на работе – это существенно усилит нашу устойчивость к вражеским атакам и поможет энергетикам быстрее восстановить поврежденное оборудование,
– объяснили в Укрэнерго.
Фото из соцсетей Укрэнерго
В частности Россия атаковала газовую инфраструктуру уже шестое за октябрь, о чем рассказали в Минэнерго.
Как рассказали в заметке, удары происходили по объектам газовой отрасли. Россия выпустила десятки ракет, в частности баллистических, и сотни ударных беспилотников.
Под ударом оказались исключительно гражданские объекты в нескольких областях,
– отметили в Министерстве.
Важно! В ведомстве также призвали потребителей по возможности рационально относиться к потреблению газа и электричества.
Чем Украине угрожают атаки?
В течение зимы Россия будет атаковать энергетику Украины, поэтому возможны отключения света. Однако в целом эксперты имеют положительные прогнозы.
Отсутствие электроэнергии может повлиять на поставки воды. Однако следует также учитывать, что ситуация может отличатся в зависимости от города.