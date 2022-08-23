Інфляція б'є рекорди: як українцям не втратити свої заощадження

Попри економічні негаразди, які принесла війна в Україну, чимало людей намагаються шукати способи покращити своє фінансове становище. Як в умовах інфляції та девальвації правильно заощаджувати, читайте у матеріалі.

Як пояснив 24 каналу Василь Матій, приватний інвестор, девальвація не така страшна, якби не було інфляції.

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За його словами, не усі наші витрати пов'язані лише з Україною, адже імпортери купують продукцію в багатьох країнах. Відповідно, продукція завозиться за валютою, і ціна на неї так само зростає, коли зростає курс валют. Тому інфляція та девальвація тісно пов'язані. І, як правило, йдуть поруч.

Що робити, аби заощадити в умовах війни

Василь Матій Приватний інвестор, керуючий активами Частину заощаджень потрібно зберігати у валюті, яка захищена від девальвації національної платіжної одиниці. А частину коштів, якщо говорити про вільні кошти, вкладати у державні облігації. Вони частково захищають від інфляції, й кошти не так швидко втрачають купівельну здатність.

На додачу, співрозмовник навів приклад, коли у 2014 — 2015 роках, а потім 2019 році, національно платіжна одиниця сильно зміцніла щодо показників кризових років. Тому можна сподіватися, що те ж саме буде у майбутньому після перемоги, коли в Україні буде високий рівень надходжень іноземної валюти, у вигляді інвестицій.

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Це може призвести до того, що курс повернеться до близьких довоєнних значень. Своєю чергою, він зміцниться порівняно з тим, що ми бачимо зараз.

Прогнози щодо інфляції на сьогодні

За даними інфляційного звіту від НБУ, у 2022 році інфляція сягне 31 відсотка, а у 2023 році почне знижуватися. Таким чином, економіка повернеться до зростання.

Експерт Ілля Несходовський стверджує, що це доволі реалістичний прогноз, враховуючи фактори, які формують інфляцію. За його прогнозами інфляція буде не більше 35 – 38 відсотків.

Інфляція в Україні залежить від світових трендів по інфляції, від внутрішньої девальвації та поганої логістики.

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