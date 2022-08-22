Як розповів 24 каналу Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації, до гіперінфляції Україні ще дуже далеко.
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На інфляцію у нас, крім світових трендів, впливає ще проблема з логістикою. Через обмеження на експортні/імпортні операції внаслідок війни, ціни коливаються. Проблемами для нас є – суттєвий друк грошей, емісія грошей і потім девальвація гривні. Зараз у нас гривня на рівні 36,6. Щоб була гіперінфляція, потрібно у два рази збільшити цю суму. Я вважаю, що це нереально.
Експерт додав, що після інфляції, відбувається галопуюча інфляція, і тільки після цього можна говорити про гіперінфляцію. Навіть у разі такої ситуації, в країну одразу будуть завезені імпортні товари, які стримуватимуть зростання цін.
Від чого залежить інфляція та що її стримує
За словами Іллі Несходовського, багато чого залежить від тенденції. Наприклад, зараз період збору врожаю, і тому суттєво зменшується ціна на овочі. Але це не можна назвати стримувальним фактором. Це радше сезонний фактор.
Крім цього, інфляція в Україні залежить від світових трендів по інфляції, від внутрішньої девальвації та поганої логістики.
Експерт зауважив, що точно стримує інфляцію в Україні зараз – ціна на газ. Адже вона нижча, ніж світова ціна. Якби українська ціна на паливо, у тому числі газ, відповідала європейській ціні, інфляція була б набагато більшою.
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До слова, НБУ повідомив, що у 2022 році інфляція сягне 31 відсотка. Ілля Несходовський стверджує, що це доволі реалістичний прогноз, враховуючи фактори, які формують інфляцію. За його прогнозами інфляція буде не більше 35 – 38 відсотків.