Как рассказал 24 каналу Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации, до гиперинфляции Украине еще очень далеко.

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Илья Несходовский директор Института социально-экономической трансформации На инфляцию у нас кроме мировых трендов влияет еще проблема с логистикой. Из-за ограничений на экспортные/импортные операции в результате войны цены колеблются. Проблемы для нас – существенная печать денег, эмиссия денег и потом девальвация гривны. Сейчас у нас гривна на уровне 36,6. Чтобы была гиперинфляция, нужно вдвое увеличить эту сумму. Я считаю, что это невозможно.

Эксперт добавил, что после инфляции происходит галопирующая инфляция, и только после этого можно говорить о гиперинфляции. Даже в случае такой ситуации, в страну сразу будут ввезены импортные товары, которые будут сдерживать рост цен.

Галопирующая инфляция – рост цен темпами в пределах 10-50% в годовом исчислении. Она промежуточна между умеренной инфляцией и гиперинфляцией.

От чего зависит инфляция и что ее сдерживает

По словам Ильи Несходовского, многое зависит от тенденции. К примеру, сейчас период сбора урожая, и поэтому существенно уменьшается цена на овощи. Но это нельзя назвать сдерживающим фактором. Это скорее сезонный фактор.

Кроме того, инфляция в Украине зависит от мировых трендов по инфляции, от внутренней девальвации и плохой логистики.

Эксперт отметил, что точно сдерживает инфляцию в Украине сейчас – цена на газ. Ведь она ниже мировой цены. Если бы украинская цена на топливо, в том числе газ, соответствовала европейской цене, инфляция была бы гораздо больше.

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К слову НБУ сообщил, что в 2022 году инфляция достигнет 31 процента. Илья Несходовский утверждает, что это достаточно реалистичный прогноз, учитывая факторы, формирующие инфляцию. По его прогнозам, инфляция будет не более 35 – 38 процентов.

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