Запасів газу вистачає, але доводиться економити: експерти пояснили ситуацію

Запаси газу в газосховищах України перебувають на достатньому рівні – на початок опалювального сезону було закачано приблизно до 13 мільярдів кубометрів газу. Станом на грудень 2025 року українці спожили не більше 600 мільйонів кубометрів газу.

Що відбувається з запасами газу в Україні?

Хоча зазвичай цей показник десь до 1,5 мільярда кубометрів, розповів для 24 Каналу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Факторів, що допомогли заощадити, насправді багато:

фактичний опалювальний сезон розпочався не у жовтні, а лише наприкінці листопада;

початок грудня виявився доволі теплим, а споживання серед громадян доволі малим;

відключення світла, які були ще з жовтня у різних регіонах, тому що під час відключень автономне опалення не працює, якщо немає живлення.

Але Росія завдає ударів по газовій інфраструктурі ударів. Тому це призводить до непланованої економії газу.

Корольчук повідомив: найімовірніше, що в сховищах на сьогодні залишається приблизно 11 мільярдів кубометрів газу. Тому закінчити опалювальний сезон цілком реально навіть маючи 7 мільярдів кубометрів газу.

Як розповів експерт, загалом щодо запасів газу в сховищах були доволі песимістичні прогнози. Втім вони не враховували таких обстрілів, які є зараз.

Тобто те, що відбулася певна зупинка енергосистеми, не лише енергетичної, але й газової в комплексі,

– пояснив Юрій Корольчук.

Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк каже, що за останніми даними, країна імпортує менше кубометрів, аніж може. Взагалі Україна може імпортувати до 60 мільйонів кубометрів газу на добу, але імпортує десь 20 та дещо більше мільйонів кубометрів.

Це дані, які були десь тиждень тому. Наразі невідомо, чи збільшився обсяг,

– зазначив експерт.

Він додав, що економія газу ґрунтується на тому, що населення не отримує того опалення від великих теплових електроцентралей. Тому давати прогнози, з яким балансом газу закінчиться опалювальний сезон, наразі дуже важко.

Зауважте! Останні дані говорили про те, що його збережеться більше, ніж минулого року.

Нагадаємо, що імпорт газу до України у 2025 році став рекордним за п'ять років. Про це йдеться у даних ExPro.

Обсяги імпорту природного газу до України за підсумками 2025 року досягли 6,47 мільярда кубометрів. У порівнянні з 2024 роком обсяги імпорту газу зросли майже у 9 разів – з 724 мільйонів кубометрів.

Найбільше газу було імпортовано у липні 2025 року – 833 мільйонів кубометрів. Це стало рекордом за майже два роки, з вересня 2023 року.

Цікаво! Найбільше газу імпортували з Угорщини та Польщі.

