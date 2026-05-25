Стратегічні запаси пального в Україні: чи вистачить їх для критичної ситуації

Україна залежить від імпорту пального, оскільки втратила власні нафтопереробні потужності через російські атаки. Нестабільність на світових енергетичних ринках вдарила по українських споживачах, оскільки призвела до подорожчання дизпалива, бензину та автомобільного газу.

Чи достатні запаси пального має Україна?

Як прокоментували для 24 Каналу в Міністерстві енергетики України, держава має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури.

Аби тримати ситуацію на контролі, на постійній основі триває моніторинг запасів пального.

Обсяги нафтопродуктів у країні дозволяють покривати потреби у разі додаткових ризиків та гарантують безперервну роботу транспорту, генерації та критичних служб,

– повідомляють у Міненерго.

У Міністерстві кажуть, що уряд разом із трейдерами та операторами ринку заздалегідь сформував резерви пального. Це відбулося завдяки:

диверсифікації імпорту пального;

розширенню маршрутів його постачання;

збільшенню можливостей його зберігання.

Чи можливий дефіцит пального в Україні?

У Міненерго запевняють, що ситуація на ринку пального в Україні є контрольованою, а дефіциту не прогнозують. На випадок загострення безпекових ризиків уряд працює над забезпеченням безперебійних постачань.

В уряді нагадали, що з грудня 2024 року почав діяти закон, який вимагає створення державної системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, які залежать від обсягів постачання. Для неї уточнили методику обчислення, оскільки раніше механізм не відображав актуальних цінових індикаторів на ринку.

За словами директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, нині цей закон не працює, оскільки на рівні підзаконних актів існує низка нерозв'язаних питань. На думку експерта, попри війну й постійні обстріли, запаси робити необхідно, однак потрібні підземні сховища. Можливо, відновлювати старі й будувати нові. Сергій Куюн говорить, що до закону треба вносити вимогу принаймні часткового зберігання резервів під землею.

Чому пальне в Україні стрімко подорожчало?

Ключовим фактором, який запустив різке зростання цін, стала війна в Ірані й блокування Ормузької протоки, крізь яку проходить постачання близько 20% світового обсягу нафти. З огляду на це, ф'ючерси еталонної марки Brent перетнули позначку 100 доларів за барель, а в пікові моменти досягали 110 – 120 доларів.

Україна повністю залежить від імпорту нафтопродуктів і змушена завозити 85 – 90% пального з-за кордону. Тому зросла чутливість до коливань на європейському та світовому ринках. Важливим фактором впливу є зростання вартості доставки ресурсу (підвищення фрахтових ставок, додаткові витрати на страхування, зміни маршрутів постачання).

У відповідь на стрімке зростання цін на пальне, яке відбулося в Україні з перших днів ескалації на Близькому Сході, почали утворюватися великі черги на заправках.

Зауважимо, що експерт Сергій Куюн у коментарі 24 Каналу розповідав, що здорожчання пального в березні значною мірою було ажіотажним. Він наводить такий приклад: на початку конфлікту ціна дизельного палива одразу злетіла з 750 доларів за тонну до 1500 доларів, потім впала майже до 1 тисячі доларів, а далі знову піднялася на 200 доларів і станом на кінець квітня продовжила поступово зростати. Однак ситуація довкола заблокованого Ормузу за цей час не змінилася.

За оцінкою експерта, запасів дизпального в Україні достатньо більш ніж на місяць, а бензину – майже на два місяці.

Як зросли ціни на пальне в Україні?

За даними Консалтингової групи А-95, які наводить "Мінфін", в Україні знову почала зростати ціна на бензин. 25 травня середні ціни на пальне на АЗС України становлять:

Бензин А-95 преміум – 80,02 гривні за літр ;

; Бензин А-95 – 75,79 гривні за літр ;

; Бензин А-92 – 69,62 гривні за літр ;

; Дизельне паливо – 86,99 гривні за літр ;

; Газ авто­мобільний – 47,03 гривні за літр.

Серед усіх видів пального найбільшого здорожчання зазнало дизпаливо. Порівняно з періодом до початку війни в Ірані наприкінці лютого ціна для українських споживачів стрибнула на понад 40%.