Що відбувається з цінами на бензин та яка насправді зараз ситуація на АЗС – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Українці масово скуповують пальне?

Станом на 4 березня ціни на пальне у Києві значно різняться.

за літр А-95 доведеться заплатити від 63,99 до 73,99 гривні ;

; за літр преміального Pulls 100 – від 78,99 до 80,99 гривні.

Вартість дизельного пального також зросла: нині літр коштує в середньому від 63,99 до 73,99 гривні. Водночас цінники на заправках відрізняються залежно від регіону та конкретної мережі АЗС.

За словами очевидців, найбільші черги утворилися саме зранку: вочевидь, українців непокоїть подальше потенційне зростання цін.

Паніка? Черги від ранку на усіх АЗС. Мені це дуже нагадує окупацію... Коли бензин був по скаженим цінам і черги кілометрові…

– написала одна з користувачок соцмережі Threads.

У Києві черги утворилися днем раніше, ще ввечері 3 березня: вже тоді тенденція до зростання цін на пальне була очевидною.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у ексклюзивному коментарі 24 Каналу пояснив, що ескалація військового конфлікту на Близькому Сході сколихнула нафтовий ринок. Наразі рух танкерів через Ормузьку протоку ускладнився, а один із найбільших НПЗ у світі зупинився.

Зростання цін також сколихнуло Європу