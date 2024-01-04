Розрахунок пенсії: чому не зараховується частина стажу
4 січня 2024, 12:04Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
При розрахунку пенсії, важливим фактором є кількість стажу. Саме цей показник впливає не тільки на час виходу на заслужений відпочинок, а і на суму пенсійних виплат.
Чому пенсіонер може втратити стаж
Стаж зараховується, якщо роботодавець сплатив єдиний страховий внесок за час роботи громадянина. У випадку, коли кошти не були внесені, при розрахунку пенсії, цей період до уваги не береться.
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У ПФУ виділили основні причини чому втрачається частина стажу:
- страхові внески помилково зараховані на інший рахунок;
- відбувся технічний збій;
- роботодавець не сплатив ЄСВ повністю або частково;
- підприємство, де набував стаж громадянин, визнано банкрутом і при цьому були списані усі борги;
- організація, де працювала особа, має борги перед ПФУ, через несплату страхових внесків.
Як перевірити кількість стажу
Щоб дізнатись чи маєте ви достатню кількість стажу, необхідно звернутись у ПФУ. Для цього ви можете завітати у найближче відділення Пенсійного фонду. Або ж це можна зробити онлайн:
- у вебпорталі;
- у застосунку "Пенсійний фонд"