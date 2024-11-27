Якщо зарплата у 20 тисяч: яку пенсію отримають українці

Найбільше пенсіонерів в Україні отримують пенсію у розмірі 3 тисячі гривень. При обчисленні розміру майбутньої пенсії завжди враховуються стаж та розмір зарплати особи.

Зарплата для пенсії

Українці з зарплатою у 20 тисяч гривень та стажем 35 років зможуть отримувати 5 637,6 гривні пенсії, передає 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Нині середня зарплата в Україні становить 16 836 гривень. Натомість співвідношення зарплати у 20 тисяч гривень до цієї суми становить 1,18.

Скільки отримують пенсіонери