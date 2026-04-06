Зарплата у 8 тисяч гривень: яка пенсія передбачена таким українцям
- Розмір пенсії залежить від зарплати та страхового стажу, з зарплатою 8 тисяч гривень і стажем 25 років пенсія становитиме 2 454 гривні.
- В Україні для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 33 років стажу, у 63 роки – 23 роки, а у 65 років – 15 років.
Розмір зарплати, яку отримує людина, напряму впливає на суму пенсії, яку їй виплачуватимуть у майбутньому. Проте слід не забувати й про кількість страхового стажу.
Яка пенсія передбачена з зарплатою у 8 тисяч гривень?
Розмір пенсії за віком визначається індивідуально, але за конкретною формулою, про що пише ПФУ.
Якщо людина набула права на призначення пенсії за віком, то її розмір визначається за такою простою формулою: П = Зп х Кс.
Літери розшифровуються просто:
- П – розмір пенсії (його вказують у гривнях);
- Зп – це заробітна плата або дохід застрахованої особи, яка визначена теж у гривнях;
- Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.
Наприклад, людина має стаж 25 років. Тобто вона чверть століття працювала офіційно. Водночас сума зарплати у неї становила 8 тисяч гривень.
Зверніть увагу! За таких обставин, дохід слід помножити на коефіцієнт: 8 000 × 0,25. А 25% від 8 тисяч гривень – це 2 тисячі гривень.
Водночас розрахувати розмір пенсії можна й за допомогою Пенсійного калькулятора. Там слід вказати всі важливі показники.
Наприклад, якщо чоловік вийде на пенсію на загальних умовах зі 65 років та за стажем у 25 (з урахуванням зарплати 8 тисяч гривень), то розмір пенсії становитиме 2 454 гривні.
Скриншот розрахунку Пенсійного калькулятора
Важливо! Нагадаємо також, що в Україні змінилися вимоги до стажу. Наразі, аби вийти на пенсію у 60 років, слід мати не менше 33 років; після 63 років – не менше 23 років; після 65 років – щонайменше 15 років.
Що ще слід знати пенсіонерам?
- Уряд ухвалив постанову, яка розширює підстави для підтвердження факту постійного проживання осіб на території населених пунктів, які віднесені до зони безумовного, а також добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. Це необхідно для призначення доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які мають статус постраждалих внаслідок ЧАЕС.
- Крім того, з 1 квітня українці можуть отримати грошову допомогу. Зокрема виплата передбачена для пенсіонерів з віком. Йдеться про підтримку у розмірі 1 500 гривень. Кошти перерахують протягом квітня. Як зазначили в уряді, гроші надійдуть на банківські рахунки або через Укрпошту. Подавати додаткові звернення не потрібно.