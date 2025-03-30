Для отримання максимальної пенсії в Україні, яка в 2025 році становитиме 23 610 гривень, потрібно враховувати стаж та рівень заробітної плати. Розмір пенсії визначається за спеціальною формулою.

Яка має бути зарплата для максимальної пенсії

Пенсійний фонд України (ПФУ) визначає розмір пенсійних виплат, спираючись на статистичні дані на момент виходу людини на пенсію, передає 24 Канал.

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Формула для розрахунку пенсії виглядає наступним чином:

Пенсія = середня зарплата за останні три роки × співвідношення власної зарплати до середньої × стаж у роках × 1%.

Важливо враховувати, що для розрахунку пенсії використовуються дані щодо заробітної плати, надані Пенсійним фондом України (ПФУ), оскільки вони можуть відрізнятися від даних Держстату.

У 2025 році при визначенні заробітку для призначення пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески за попередні три роки — 2022, 2023 та 2024. Цей показник становить 15 057,09 гривень.

Отже, для того, щоб отримати максимальну пенсію в розмірі 23 610 гривень при різних стажах, необхідна така щомісячна заробітна плата: