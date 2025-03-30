Яка має бути зарплата для максимальної пенсії

Пенсійний фонд України (ПФУ) визначає розмір пенсійних виплат, спираючись на статистичні дані на момент виходу людини на пенсію, передає 24 Канал.

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Формула для розрахунку пенсії виглядає наступним чином:

Пенсія = середня зарплата за останні три роки × співвідношення власної зарплати до середньої × стаж у роках × 1%.

Важливо враховувати, що для розрахунку пенсії використовуються дані щодо заробітної плати, надані Пенсійним фондом України (ПФУ), оскільки вони можуть відрізнятися від даних Держстату.

У 2025 році при визначенні заробітку для призначення пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески за попередні три роки — 2022, 2023 та 2024. Цей показник становить 15 057,09 гривень.

Отже, для того, щоб отримати максимальну пенсію в розмірі 23 610 гривень при різних стажах, необхідна така щомісячна заробітна плата: