Какая должна быть зарплата для максимальной пенсии

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) определяет размер пенсионных выплат, опираясь на статистические данные на момент выхода человека на пенсию, передает 24 Канал.

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Формула для расчета пенсии выглядит следующим образом:

Пенсия = средняя зарплата за последние три года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%.

Важно учитывать, что для расчета пенсии используются данные по заработной плате, предоставленные Пенсионным фондом Украины (ПФУ), поскольку они могут отличаться от данных Госстата.

В 2025 году при определении заработка для назначения пенсии применяется средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за предыдущие три года - 2022, 2023 и 2024. Этот показатель составляет 15 057,09 гривен.

Итак, для того, чтобы получить максимальную пенсию в размере 23 610 гривен при разных стажах, необходима такая ежемесячная заработная плата: