Лише 1% IT-фахівців заробляють щомісяця понад 9 тисяч доларів

За останніх пів року зарплата в IT-фахівці практично не змінилась. Ті хто заробляє понад 9 тисяч доларів складають лише 1%, решта у майже три рази менше.

Скільки заробляють IT-фахівці

За останні пів року медіанна зарплата розробників не змінилася. Вона так само складає 3,4 тисячі доларів на місяць.

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25% розробників з найвищими зарплатами отримували від 5 тисяч доларів станом на грудень 2022 року.

25% розробників з найнижчими — до 1,86 тисячі долар.

1% найбільш високооплачуваних фахівців отримують зарплати від 9,2 тисячі доларів.

Як змінилась зарплата залежно від посади

Зростали медіанні зарплати найдосвідченіших розробників: у Senior – на 300 доларів, у Team Lead – на 100 доларів, у Tech Lead – 365 доларів.

Зарплати менш досвідчених розробників практично не змінилися. Середня зарплата джуніора зросла з 950 до 1000 доларів, а в інтернів та мідлів залишилася на попередньому рівні.

Як змінювалась зарплата в ІТ-сфері / Інфографіка DOU

У яких містах IT-фахівці отримують найвищі зарплати

Медіанні зарплати розробників з досвідом до року – менше як тисяча доларів, проте надалі щороку вони суттєво підвищуються. Після восьми років досвіду медіанна зарплата фахівців перестає збільшуватися – схоже, у цей період на компенсацію передусім впливає роль (Lead, Architect, керівник), а не досвід як такий.

В Україні, як і пів року тому, найвищі медіанні зарплати у розробників у Львові та області – 3,75 тисячі доларів та в Києві й області – 3,6 тисячі доларів.

На другому місці – ті, хто зараз живе на Закарпатті та у Вінниці чи області – по 3,3 тисячі доларів. Далі – Дніпро, Чернівці та Черкаси – 3 тисячі доларів.

Саме у цих регіонах нині мешкає більш як 40% досвідчених фахівців, котрі мають рівень від Senior.

У яких містах IT-фахівці отримують найвищі зарплати / Інфографіка DOU

, що найвища медіанна зарплата у розробників, які тимчасово живуть за кордоном, але планують повернутися, – 4,5 тисячі доларів. Серед них більше досвідчених фахівців – 58% тих, хто виїхав за кордон через війну, але планує повернутися, мають рівень Senior і вище проти 44% тих, хто нині в Україні.