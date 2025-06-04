Зарплата чи пенсія: коли не можна отримувати обидві виплати одночасно

Українці після виходу на заслужений відпочинок часто продовжують працювати, щоб підвищити свій дохід. Однак у деяких випадках пенсіонери втрачають пенсійні виплати, якщо влаштовуються на роботу.

Коли не можна отримувати пенсію і зарплату одночасно

Пенсіонери в Україні зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд про своє працевлаштування. Адже право на отримання пенсії чи розмір виплат в деяких випадках залежить від того, працює пенсіонер чи ні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зокрема, не можуть отримувати пенсію і заробітну плату одночасно громадяни, які вийшли на заслужений відпочинок за вислугою років. Пенсія таким категоріям призначається лише після того, як вони звільняться з роботи.

У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи,

– пояснюють у ПФУ.

Наприклад, якщо вчитель, який має право на пенсію за вислугою років, вийшов на відпочинок, але продовжує працювати, то йому виплачуватимуть лише зарплату, а пенсію призначать тільки після звільнення.

Важливо! Якщо педагог на пенсії влаштується асистентом вчителя у загальноосвітньому закладі, то зможе отримувати і пенсійні виплати, і зарплату. Адже посада асистента не передбачає вихід на пенсію за вислугою років.

Хто має право на вихід на пенсію за вислугою років

На пенсію за вислугу років в Україні можуть вийти працівники, чиї професії призводять до втрати фахової працездатності чи придатності, або які працювали у шкідливих чи небезпечних умовах. Вони мають право на дострокову пенсію у 45 років.

До таких категорій належать:

військовослужбовці;

педагоги;

правоохоронці;

рятувальники ДСНС;

авіатори;

шахтарі та працівники важкої промисловості;

медичні працівники;

спортсмени;

Варто знати! Щоб вийти на пенсію за вислугою років, необхідно мати відповідний стаж (зазвичай мінімум 25 років) та підтвердження роботи в пільгових умовах. Перевірити набутий стаж і подати заяву на дострокову пенсію можна на вебпорталі Пенсійного фонду України.