Понад 100 тисяч гривень: яку зарплату отримувала Гринчук на посаді міністерки енергетики

Міністерка енергетики Світлана Гринчук, яка вже подала у відставку, отримала зарплатню у розмірі 158 335 гривень у жовтні поточного року. Після оподаткування сума становила 121 933 гривень.

Яку зарплатню отримувала Гринчук?

Про це повідомило Міністерство енергетики, передає 24 Канал з посиланням на видання OBOZ.UA.

У жовтні 2025 року міністерці Світлані Гринчук було нараховано заробітну плату в розмірі 158 355,00 гривень, при цьому утримано податків 28 503,90 гривень, військовий збір – 7 917,75 гривні. Фактично отримана зарплата становить 121 933,35 гривні,

– надав відповідь на запит державний секретар Сергій Суярко.

Нагадаємо, що 12 листопада стало відомо, що Світлана Гринчук подала у відставку. Про це йдеться у її дописі на Facebook.

Світлана Гринчук Колишня міністерка енергетики Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна Президенту Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста.

Гринчук додала, що у межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Згідно з її слів, таких фактів не може існувати в принципі.

Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків – будь-які спекуляції на цю тему недоречні,

– написала Світлана Гринчук.

Вона додала, що усьому має бути межа. Також Гринчук зазначила, що зрештою, час все розставить на свої місця.

Важливо! Світлана Гринчук дійсно подала у відставку. Однак запланований на 18 листопада розгляд постанов про звільнення Галущенка та Гринчук не відбудеться. Засідання парламенту зупинили через блокування трибуни нардепами з фракції "Європейська солідарність".

Що ще відомо про ситуацію щодо Гринчук?