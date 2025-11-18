Более 100 тысяч гривен: какую зарплату получала Гринчук на должности министра энергетики

Министр энергетики Светлана Гринчук, которая уже подала в отставку, получила зарплату в размере 158 335 гривен в октябре текущего года. После налогообложения сумма составила 121 933 гривен.

Какую зарплату получала Гринчук?

Об этом сообщило Министерство энергетики, передает 24 Канал со ссылкой на издание OBOZ.UA.

Читайте также Связь с Галущенко и громкая отставка: кто такая Светлана Гринчук и какова ее роль в скандале с хищениями в энергетике

В октябре 2025 года министру Светлане Гринчук было начислено заработную плату в размере 158 355,00 гривен, при этом удержано налогов 28 503,90 гривен, военный сбор – 7 917,75 гривны. Фактически полученная зарплата составляет 121 933,35 гривны,

– предоставил ответ на запрос государственный секретарь Сергей Суярко.

Напомним, что 12 ноября стало известно, что Светлана Гринчук подала в отставку. Об этом говорится в ее заметке на Facebook.

Светлана Гринчук Бывшая министр энергетики Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна Президенту Владимир Зеленский, Кабинет Министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать на благо государства, что я делала на протяжении последних 10 лет на различных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста.

Гринчук добавила, что в рамках ее профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Согласно ее словам, таких фактов не может существовать в принципе.

Относительно домыслов, касающихся моих личных отношений – любые спекуляции на эту тему неуместны,

– написала Светлана Гринчук.

Она добавила, что всему должен быть предел. Также Гринчук отметила, что в конце концов, время все расставит на свои места.

Важно! Светлана Гринчук действительно подала в отставку. Однако запланированное на 18 ноября рассмотрение постановлений об увольнении Галущенко и Гринчук не состоится. Заседание парламента остановили из-за блокирования трибуны нардепами из фракции "Европейская солидарность".

Что еще известно о ситуации с Гринчук?