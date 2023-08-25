Підвищать на 100%: деяким українцям збільшать зарплату
Джерело:Мінреінтеграції
Деяким працівникам з територій, де ведуться або потенційно можуть вестися бойові дії, підвищать рівень заробітної плати. Сума надбавки може бути солідною.
Деяким українцям підвищили зарплату
Уряд вирішив підвищити зарплату для працівників установ, що фінансуються з державного бюджету, на територіях активних та можливих бойових дій. Також підвищення отримають надавачі соціальних послуг комунального сектору на територіях, де ведуться бойові дії.
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Тож на період дії воєнного стану надбавки виглядатимуть наступним чином:
- працівники державних установ, закладів та організацій – на території бойових дій +100% від посадового окладу, а на території можливих бойових дій +50%;
- надавачі соціальних послуг комунального сектору – де ведуться\велися бойові дії +100% від посадового окладу.
Де найбільше зросли зарплати в Україні
В Україні поступово знижується інфляція, що спричинено деокупацією земель, перемогами на фронті та міжнародною допомогою. У зв'язку з цим у деяких областях зріс рівень заробітної плати. Зокрема:
- Дніпропетровська – 16 000 – 16 500 гривень;
- Одеська – 16 275 – 17 325 гривень;
- Львівська – 16 775 – 17 000 гривень;
- Київська – 18 750 – 19 000 гривень.