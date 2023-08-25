Підвищать на 100%: деяким українцям збільшать зарплату

Деяким працівникам з територій, де ведуться або потенційно можуть вестися бойові дії, підвищать рівень заробітної плати. Сума надбавки може бути солідною.

Деяким українцям підвищили зарплату

Уряд вирішив підвищити зарплату для працівників установ, що фінансуються з державного бюджету, на територіях активних та можливих бойових дій. Також підвищення отримають надавачі соціальних послуг комунального сектору на територіях, де ведуться бойові дії.

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Тож на період дії воєнного стану надбавки виглядатимуть наступним чином:

працівники державних установ, закладів та організацій – на території бойових дій +100% від посадового окладу, а на території можливих бойових дій +50%;

надавачі соціальних послуг комунального сектору – де ведуться\велися бойові дії +100% від посадового окладу.

Де найбільше зросли зарплати в Україні

Йдеться про території на яких не визначена дата завершення бойових дій. Це визначається Переліком територій, який затверджено наказом Мінреінтеграції № 309 від 22 грудня 2022 року.

В Україні поступово знижується інфляція, що спричинено деокупацією земель, перемогами на фронті та міжнародною допомогою. У зв'язку з цим у деяких областях зріс рівень заробітної плати. Зокрема: