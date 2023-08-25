Підвищать на 100%: деяким українцям збільшать зарплату

25 серпня 2023, 17:00
Читать новость на русском

Джерело:

Мінреінтеграції

Деяким працівникам з територій, де ведуться або потенційно можуть вестися бойові дії, підвищать рівень заробітної плати. Сума надбавки може бути солідною.

Деяким українцям підвищили зарплату

Уряд вирішив підвищити зарплату для працівників установ, що фінансуються з державного бюджету, на територіях активних та можливих бойових дій. Також підвищення отримають надавачі соціальних послуг комунального сектору на територіях, де ведуться бойові дії.

Читайте також Як зросли зарплати українців з початку повномасштабного вторгнення

Тож на період дії воєнного стану надбавки виглядатимуть наступним чином:

  • працівники державних установ, закладів та організацій – на території бойових дій +100% від посадового окладу, а на території можливих бойових дій +50%;
  • надавачі соціальних послуг комунального сектору – де ведуться\велися бойові дії +100% від посадового окладу.
:Зверніть увагу! Йдеться про території на яких не визначена дата завершення бойових дій. Це визначається Переліком територій, який затверджено наказом Мінреінтеграції № 309 від 22 грудня 2022 року.

Де найбільше зросли зарплати в Україні

В Україні поступово знижується інфляція, що спричинено деокупацією земель, перемогами на фронті та міжнародною допомогою. У зв'язку з цим у деяких областях зріс рівень заробітної плати. Зокрема:

  • Дніпропетровська – 16 000 – 16 500 гривень;
  • Одеська – 16 275 – 17 325 гривень;
  • Львівська – 16 775 – 17 000 гривень;
  • Київська – 18 750 – 19 000 гривень.

 

 

Автор: Тетяна Стельмах