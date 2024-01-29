Підвищення виплат: як зростуть зарплати українців у лютому
Джерело:Кабмін
У 2024 році мінімальна заробітна плата зростатиме хвилями. Також до кінця року середня зарплата українців збільшиться на майже 3 тисячі гривень.
Чи зміняться зарплати у лютому
Планового зростання зарплат у лютому не передбачається. Імовірне індивідуальне підвищення виплат з боку працедавців.
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Мінімальна зарплата в Україні зросла з 1 січня. Тоді цей показник збільшився з 6 700 до 7 100 гривень.
Наступна хвиля підвищень очікується у квітні. Тоді мінімальна зарплата складатиме уже 8 000 гривень.
Як зміняться зарплати у 2024 році
До проєкту держбюджету додана пояснювальна записка з прогнозом зростання середньої зарплати в Україні до 21 809 гривень. У 2023 році цей показник був 18 527 гривень.
У 2025 році середня зарплата має збільшитись майже на 4 тисячі. Тобто це значення складатиме 25 732 гривні.
Протягом 2023 року найбільше зросли виплати працівників таких галузей:
- робітники сфери "Інформація та телекомунікації" мають в середньому 36 877 гривень, їхні зарплати зросли на 23,1%;
- "Фінансова та страхова діяльність" – 33 359 гривень – збільшились на 22,6%;
- "Державне управління та оборона" – 22 622 гривень – підвищені на 14,5%.