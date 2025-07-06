Зарплата вчителів зміниться у найближчі роки: які суми прогнозує Кабмін

В українських вчителів можуть зрости зарплати. Зокрема через три роки оплата праці викладачів має збільшитися до 20 тисяч гривень.

Зарплат вчителів в Україні зміняться

Кабмін прогнозує подібні зміни у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, пише 24 Канал з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.

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У проєкті містяться такі показники місячної зарплати вчителя (без нарахувань ЄСВ):

2024 рік – 15,0 тисяч гривень;

2025 рік – 15,0 тисяч гривень;

2026 рік – 17,0 тисяч гривень;

2027 рік – 18,3 тисячі гривень;

2028 рік – 20,0 тисяч гривень.

Зокрема середня зарплата штатних працівників в Україні зросла торік на 23,1% до 21 473 гривень. Це демонструють дані Держстату.

Важливо! Однак найнижчі зарплати, як свідчать цифри, у галузі освіті – 14 593 гривень (зростання за рік склало 17,3%).